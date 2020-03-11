Жительница Италии оказалась заперта в одном доме с покойным мужем из-за карантина

Рим, 11 марта. Жительница итальянской провинции Савона провела несколько дней в доме с телом покойного мужа из-за принятых карантинных мер. Об этом сообщает местный телеканал IVG.it.

Согласно правилам действующего на территории Италии карантина, к телам погибших от коронавируса приближаться нельзя. Прежде чем удалить тело из жилья, необходимо взять мазок слизистой как у покойного, так и у его супруги. Как сообщают СМИ, перед смертью у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса, и власти приняли решение дождаться результатов анализов.

Мужчина скончался 9 марта, и на протяжении всего время до утра среды женщине пришлось находиться в доме с телом умершего супруга. Затем администрация пересмотрела свое решение и вывезла труп до прихода отчета о результатах анализа мазков слизистой.

Ранее сообщалось, что в Италии с 10 марта по 3 апреля ввели карантин по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что сам остается дома из-за коронавируса. Итальянские власти отменили все массовые спортивные мероприятия, в том числе чемпионат по футболу.

Напомним, за последние сутки в Италии были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. В настоящее время на территории России зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся посещали Италию в течение последних двух недель.