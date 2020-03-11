Совбез ООН сократит число участников заседаний из-за распространения коронавируса

ООН, 11 марта. Совет Безопасности ООН из-за распространения коронавируса будет проводить заседания с меньшим составом участников от каждой делегации, сохранив количество заседаний прежним, сообщил постпред Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Только в марте у Совбеза ООН запланировано более десятка встреч. Традиционно от каждого члена Совета Безопасности в заседаниях участвуют около 5 дипломатов.

По словам китайского постпреда, все запланированные заседания Совбеза состоятся. Встречи дипломатов могут перенести в более просторные залы, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

«Мы должны принять все меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этом здании», — резюмировал Чжан Цзюнь.

Ранее RT сообщало, что Совет Безопасности ООН единогласно принял американскую резолюцию, поддерживающую договоренности Вашингтона с афганским радикальным движением «Талибан»1 (движение запрещено на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.