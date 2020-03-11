Российским чиновникам рекомендовали отменить зарубежные командировки из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Российским чиновникам запретили заграничные командировки в связи с пандемией коронавируса. Данное решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию России.

Сотрудникам всех федеральных ведомств рекомендовано отменить все заграничные командировки. Исключением могут стать неотложные поездки, а также командировки, которые необходимы для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина и правительства.

Кроме того, органам исполнительной власти рекомендовано отменить деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, кроме чрезвычайно важных и неотложных.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником масштабной эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 118 тысяч человек. От вируса погибли более четырех тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира. На территории РФ зарегистрированы 28 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией коронавируса.