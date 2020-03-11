Добронравов сообщил и приостановке съемок «Сватов»

Москва, 11 марта. Съемки сериала «Сваты» приостановлены до наступления лета. Об этом сообщил один из главных героев картины актер Федор Добронравов.

По словам Добронравова, зимние серии седьмого сезона уже отсняты. Для летних серий пока рано, поэтому работа над сериалом приостановлена.

Актер уточнил, что большая часть съемок проходила в Белоруссии. А где будут сниматься летние серии, пока не знают даже сами режиссеры, передают «Известия». Ожидается, что работа над сериалом продолжится в июле.

Отметим, днем ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» Людмила Артемьева, известная по роли Ольги Ковалевой, не появится в новых сериях. Об этом сообщила ее коллега Татьяна Кравченко. По ее словам, в новом сезоне зрителей познакомят с историей молодых Будько. Создатели сериала покажут, как они познакомились, как развивались отношения. Героя актера Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор.

Недавно в Сети появились слухи о том, что дальнейшая работа над телехитом находится под угрозой. Эксклюзивно для Федерального агентства новостей известный советский и российский актер театра и кино Александр Феклистов объяснил, что на самом деле никаких проблем у создателей сериала «Сваты-7» нет. Все его коллеги разъехались по домам по банальной причине — просто закончились зимние съемки.