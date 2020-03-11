Осужденный на 23 года Вайнштейн обратился к пострадавшим от него женщинам

Нью-Йорк, 11 марта. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный судом к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, обратился к пострадавшим от него женщинам. Он заявил, что раскаивается в своих поступках.

Присяжные ранее признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи из команды реалити-шоу «Проект Подиум» и изнасилованию стилистки Джессики Манн. Они обе присутствовали в зале суда во время оглашения приговора.

«Прежде всего, обращаясь ко всем женщинам, которые давали показания, я [хочу сказать], что испытываю огромное чувство вины», — сказал Вайнштейн.

За весь процесс он выступил лишь один раз. В своей речи он признал себя виноватым в том, что мужчинам и женщинам в США пришлось пройти через серьезный кризис, который начался с движения #MeToo. Вайнштейн добавил, что хотел бы многое исправить – например, меньше заниматься фильмами и больше – своей семьей. Он напомнил, что уже давно не видел своих взрослых детей.

Как пишет РИА Новости, судью Джеймса Берка не тронули слова Вайнштена.

«Я подтверждаю, что вы секс-преступник», — заявил он.

Напомним, с обвинениями в адрес Вайнштейна публично выступили актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и еще более 80 женщин. Впервые информация о том, что кинопродюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, появилась в октябре 2017 года. Об этом написала NYT. Источник газеты утверждал, что своим жертвам кинопродюсер обещал карьерный рост. В результате скандала Вайнштейн был уволен из собственной компании, его исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA.