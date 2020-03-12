Сирия, 12 марта. Российский военный погиб в результате ДТП в Тартусе. Смертник ИГ1* совершил атаку на патруль курдских боевиков в городе Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре. САА продолжила работы по зачистке местности в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по разминированию местности в окрестностях Алеппо; подверглись нападению неизвестных у города Даиль севернее Даръа; открыли ответный огонь по позициям боевиков на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в проведении нескольких вылазок на позиции курдских боевиков в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: сообщили об аресте десяти человек по подозрению в связях с ИГ в Дейр-эз-Зоре; пережили атаку террориста-смертника на юго-востоке САР; заявили о гибели трех турецких военных на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по занимаемой курдскими боевиками территории на северо-западе Ракки; завершили отвод части вооружения из зоны деэскалации Идлиб; направили еще одну партию подкреплений в САР.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в Сирию 761 человек.

Провинция Тартус

Вечером появилась информация об ДТП в провинции Тартус, в результате которого погиб российский военный. Минобороны РФ заявило о том, что один из патрульных автомобилей РФ, следовавший с направления базы «Хмеймим», съехал в кювет на горном участке шоссе Кадмус — Банияс. Причиной произошедшего называют техническую неисправность транспортного средства. Более подробных данных об инциденте не поступало.

Провинция Алеппо

В течение дня сирийские военные продолжили вести работы по зачистке западных районов Алеппо и близлежащих населенных пунктов. Информационное агентство SANA News передавало, что в деревнях Кафр-Наха, Авейджиль и Анджара удалось обнаружить цехи группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» по производству оружия и боеприпасов. Кроме того, во время зачистки местности в районе Лейрамун была выявлена крупная сеть подземных тоннелей, длина которых составила порядка полутора километров. Было установлено, что при их строительстве использовалось оборудование западных стран. По переходам осуществлялись вылазки в зоны контроля правительственных сил, а также доставка продовольствия и боеприпасов.

Во второй половине дня поступила информация о междоусобицах в рядах протурецких боевиков. Новостной портал Al Nour передавал, что противостояние разворачивалось в городе Азаз. В результате обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки курдские боевики обнародовали данные о результатах спецоперации в Восточном Дейр-эз-Зоре, которая была направлена на выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Военный источник в Twitter (aleppoamc) передавал, что проведенные обыски обернулись задержанием десяти сирийцев, которые были обвинены в причастности к террористической деятельности.

Однако это не помогло минимизировать вылазки неизвестных в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Так, сперва поступали данные о нападении на контрольно-пропускной пункт формирования у населенного пункта Кушат юго-восточнее Дейр-эз-Зора, позднее также сообщалось об убийстве одного из членов Отрядов народной самообороны (YPG) поблизости от города Дарнидж. Во второй половине дня стало известно о еще одном нападении ИГ, на этот раз при участии террориста-смертника. Оно имело место в городе Аш-Шаафа. Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщал о гибели одного из местных жителей и ранении двух членов SDF.

Отмечается, что налеты радикалов спровоцировали активизацию вылазок ВВС западной коалиции во главе с США. Военные самолеты альянса были замечены в районе Аль-Бусейры, передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24).

Провинция Даръа

Накануне в провинции произошла вылазка неизвестных. Новостной портал Smart News Agency сообщает о том, что атаке подвергся блокпост правительственных сил на окраине города Даиль на севере от административного центра региона. Никаких сведений о последствиях нападения и личности налетчиков все еще не поступало.

Стало известно о пропаже ребенка в населенном пункте Ат-Тайба. Девочка десяти лет была похищена на пути в школу. Предполагается, что к этому причастны боевики аффилированных с силами международной коалиции бандгрупп, осуществляющие подпольную деятельность.

Поступала информация о возращении в Сирию 761 человек, которые бежали на территорию соседних государств после оккупации их родных населенных пунктов боевиками антиправительственных бандгрупп. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, 203 из них прибыли из Ливана, еще 558 — из Иордании.

Провинция Идлиб

Турецкие источники сообщали о том, что завершился вывод части тяжелой военной техники ВС Турции из зоны деэскалации Идлиб в соответствии с условиями российско-турецкого соглашения от 5 марта, заключенного по итогам московских переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время позднее поступали данные о прибытии в САР очередной партии турецких подкреплений. Медиапортал Step News Agency передавал, что колонна ВС Турции пересекла границу через пункт-пропуска «Кафр-Лясин».

Прогремел взрыв в городе Идлиб. Военный источник в сети Telegram (warjournal) опубликовал фото с места событий. Никаких подробностей о случившемся до сих пор не поступало.

Провинция Ракка

В северо-западной части провинции у границы с соседним Алеппо продолжились вооруженные столкновения между курдскими боевиками и протурецкими силами. Twitter-канал (npa_english) сообщал о том, что артиллерия ВС Турции нанесла удары по районам, контролируемым противником. Под огнем оказались окрестности населенного пункта Киз-Али.

Во второй половине дня поступали данные о перестрелках у города Айн-Исса. Курдский интернет-портал ANF News заявил о гибели по меньшей мере трех турецких военнослужащих в результате противостояния. Кроме того, сообщалось о потерях союзников Турции в военной технике.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции продолжили нарушать действующий в Идлибской зоне деэскалации режим тишины, который был установлен в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта. Новостной портал Masar Press Agency передавал, что правительственные подразделения обстреляли позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Ас-Сирмания. Напомним, ХТШ, как и группировка «Хурас ад-Дин», отказалась признать договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

1 Организация запрещена на территории РФ.