Меган Маркл со слезами попрощалась с принцем Гарри, и отправилась в Канаду

Лондон, 11 марта. Меган Маркл со слезами на глазах попрощалась со своим мужем принцем Гарри перед вылетом в Канаду. Меган отправилась на остров Ванкувер, чтобы воссоединиться со своим ребенком Арчи, а принц остался в Лондоне, чтобы решить финансовые вопросы.

Напомним, что недавно Меган и Гарри совершили свой последний выход на официальное мероприятие в статусе членов королевского семейства. Недавно семейная чета приняла решение отказаться от королевских привилегий и переехать жить в Канаду.

Как сообщают очевидцы, расставание Маркл с супругом было очень эмоциональным — она не смогла сдержать слез. Многим была непонятна столь драматическая реакция Меган, ведь вскоре Гарри присоединится к ней и их сыну в Северной Америке.

Официальная причина того, почему принц задержался в Британии, не сообщается. Инсайдеры сообщают, что у Гарри остались нерешенные организационные вопросы с его благотворительным фондом и его финансированием. Помимо отказа от королевских привилегий, принц заявил, что намерен быть финансово независимым. Изначально Гарри и Меган Маркл намеревались зарабатывать на жизнь благодаря собственному бренду через сайт Royal Sussex. Но этот план был заблокирован его бабушкой — королевой Елизаветой II. Теперь молодой паре придется искать альтернативные источники дохода.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.