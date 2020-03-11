Бывшая «Мисс Вселенная» рассказала о своих комплексах и общении с Трампом

Москва, 11 марта. Российская фотомодель, телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксаны Федорова рассказала о своих комплексах и отношении к «инстаграмным» стандартам красоты, а также об опыте общения с Дональдом Трампом.

Федорова отметила, что у многих женщин есть психологические комплексы. При этом фотомодель призналась, что даже после победы в конкурсе «Мисс Вселенная 2002» не смогла избавиться от своих комплексов.

«У меня тоже были вопросы с принятием себя несмотря на то, что тебя вроде бы признал весь мир с точки зрения внешних качеств… Тем не менее комплексы были и есть. От них, наверное, на 100% не избавиться — да и не нужно. Их нужно контролировать», — пояснила Федорова.

Она также выразила уверенность, что не стоит слепо следовать «инстаграмным» стандартам красоты и другим модным веяниям из виртуального мира. По ее словам, красота и мода являются весьма субъективными понятиями.

«Меня иногда спрашивают, что лучше — быть красивой или умной? Я говорю: «Умной». Потому что умная женщина всегда найдет способ показать свою красоту, быть красивой. Современное общество и взгляд, больше направленный на внешнюю красоту, диктует определенные стандарты», — подчеркнула Федорова.

Фотомодель также рассказала о своем знакомстве с Дональдом Трампом, которое произошло до его избрания президентом США. По ее словам, победа Трампа на президентских выборах стала для нее неожиданностью.

«Это было неожиданно. Но, имея некий опыт общения и понимание его личности, характера, размаха, с которым он делал все, в принципе, могу сказать, что это его история. Ему, так скажем, это подходит», — отметила она.

Федорова также призналась, что была удивлена внимательным отношением Трампа к членам своей семьи. По ее словам, нынешний глава Белого дома является хорошим семьянином, который заботится о своей жене и детях, передает RT.

«Меня подкупило его внимательное отношение к семье. Этот человек — действительно семьянин, который уважает семью, заботится о сыновьях, о дочери. Он как-то всех собрал возле себя. Это показывает, что он человек с принципами и с пониманием. У меня остались приятные впечатления после общения с ним», — отметила Федорова.

Стоит отметить, что в 2001 году Федорова заняла первое место на конкурсе «Мисс Россия», а уже в 2002 году россиянка сумела завоевать титул самой красивой девушки Вселенной на международном конкурсе «Мисс Вселенная», организатором которого является нынешний президент США Дональд Трамп.