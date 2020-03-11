Иран согласился передать Украине «черные ящики» со сбитого Boeing-737

Тегеран, 11 марта. Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого в январе Boeing-737, сообщает украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

«Иран соглашается направить «черные ящики» на Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — написал украинский дипломат у себя в Twitter.

Ранее в иранском парламенте заявляли, что «черные ящики» не будут переданы Киеву, и что они будут дешифровываться на территории Украины.

Напомним, что выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boing-737 был по ошибке сбит иранским ПВО 8 января. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда государств, в том числе Украины, Ирана, Канады и Афганистана. В результате трагедии никто не выжил.