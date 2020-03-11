Семьи погибших в Аргунском ущелье военных получат по 65,6 тысяч рублей

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах в размере 65,6 тыс. рублей военным, проходившим службу в составе 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.

Согласно указу, который был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, ежемесячная денежная выплата в размере 65 619,5 рубля устанавливается с 1 марта.

Выплаты получат военные, проходившие службу в этой роте, а также члены семей погибших военных. Глава государства поручил кабмину за месяц установить источники и порядок финансирования.

1 марта Путин в Пскове почтил память бойцов псковской 6-й парашютно-десантной роты. Как передавала «Газета.ру», глава государства также встретился с родственниками погибших 20 лет назад в Аргунском бою. На встрече главе государства вручили памятную медаль, сделанную Фондом памяти шестой роты.

Напомним, военнослужащие погибли 20 лет назад в неравном бою со значительно превосходящими силами террористов в Аргунском ущелье в Чечне, в живых остались лишь шестеро. Гибель 6-й роты не осталась без возмездия, напоминает RT. Все полевые командиры, руководившие террористами, погибли. Бакуев был ликвидирован в конце 2000 года, Хаттаб — в марте 2002-го, Арсанов — в мае 2005-го, Абу Валид, который, помимо прочего, являлся одним из организаторов взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске, был уничтожен в апреле 2004 года.

Некоторые участники нападения на псковских десантников были задержаны правоохранителями и осуждены на длительные тюремные сроки.