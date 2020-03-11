Итальянский журналист рассказал, как коронавирус перевернул жизнь страны с ног на голову

Рим, 11 марта. Италия стала рекордсменом по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией в Европе. Другие страны, в том числе и Россия, приостанавливает полеты в итальянские города из-за угрозы COVID-19, а самим итальянцам приходится соблюдать правила по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Эти меры были введены на правительственном уровне, и люди их соблюдают. Об этом телеканалу 360 рассказал местный журналист Джульетто Кьеза. Коронавирус буквально перевернул привычную жизнь страны с ног на голову. По новым «коронавирусным» правилам теперь работают и многочисленные бары и рестораны. По словам Кьезы, теперь заведения могут работать только с шести утра до шести вечера, но при условии, что их клиенты смогут находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

«Расстояние не менее одного метра — проблема. Некоторые даже закрываются, зная, что не смогут обеспечить клиентам необходимые условия», — отметил Кьеза.

При этом, он указал на то, что сейчас итальянцы стали гораздо меньше посещать подобные места, общественный транспорт, метро. Те, кто может работать из дома — работают из дома, кому нужно ехать в офис, предпочитают пользоваться личным транспортом.

Гид по Риму Юлия Никифорова подтвердила слова Кьезы, добавив, что во многих точках общественного питания персонал работает в масках и перчатках.

«Дезинфекция проходит после каждого клиента даже на стойке бара. Контроль идет постоянно», — заверила она.

Переехавший в столицу Италии россиянин Иван рассказал, что эти правила действительно очень строго соблюдаются. После шести все заведения закрываются. В магазинах нет очередей. В них часто запускают только по пять человек, и посетители стараются сделать покупки максимально быстро. По словам Кьезы, вокруг больших магазинов за соблюдением этих правил следят полицейские. Но и без этого контроля правоохранителей маленькие магазинчики тоже относятся к этому очень ответственно.

Иван отметил, что последние несколько недель сам не был в таких заведениях. Ходит только на работу и домой, как и большинство жителей. Однако видит, как люди себя ведут в общественном транспорте: сидят через два места, стараются не разговаривать. А если приходится разговаривать, поворачиваются в противоположную сторону. На улицах пусто. Ездят иногда машины, и все. Передвижения контролируют полицейские.