Минобороны РФ сообщило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта. Минобороны России подтвердило гибель военнослужащего ВС РФ в ДТП в Сирии. Дорожная авария произошла сегодня на горном участке трассы общего пользования Аль-Кадмус — Банияс.

Как уточнили в ведомстве, автомобиль «Урал-4320» российской авиабазы «Хмеймим» двигался в составе колонны и внезапно съехал в кювет, где врезался в придорожную постройку.

«В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — сказали в Минобороны.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность автомобиля.