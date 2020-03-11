Ситуацию в Афганистане обсудили в МИА «Россия Сегодня». ФАН-ТВ

В конце февраля США и запрещенное в России радикальное движение «Талибан»1 подписали мирное соглашение, в нем говорится о полном выводе войск Америки и НАТО из Афганистана. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что страна может вернуться в то состояние, в котором находилась после вывода советских войск в 1989 году, когда власть в государстве захватили талибы.

«Соединенные Штаты безусловно стали следующими потерпевшими поражение в Афганистане, очередной великой державой. Радоваться по этому поводу нам нет никаких оснований, потому что последствия их поражения будем расхлебывать в гораздо большей степени мы, чем они сами. Они за океаном, а мы здесь находимся», — предупреждает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

После вывода американских войск Афганистан может превратиться в тихую гавань для радикалов со всего мира. В стране политический кризис на фоне противостояния между действующим президентом Ашрафом Гани и премьер министром Абдулой Абдулой. Именно это мешает началу мирного процесса в стране.

«У меня создается впечатление, что талибы просто выжидают момент. Они исходят из того, что в любом случае при уходе американцев центральная власть Кабула будет ослаблена, вооруженные силы и все остальные силы безопасности вряд ли будут столь лояльны к правительству», — комментирует ситуацию бывший посол РФ в Афганистане Михаил Конаровский.

«Весь Талибан совершенно не будет признавать ни Абдулу, ни Гани. Они считают себя, и не без оснований, победителями, которые должны иметь всю власть в Афганистане», — объясняет Александр Храмчихин.

Эксперты отметили, что говорить о наступлении стабильности и безопасности в стране рано, как и говорить о полном выводе солдат США.

«Нахождение американского воинского контингента за истекший период обошлось американскому бюджету в 800 млрд долларов — это только воинский контингент», — отмечает востоковед Василий Кравцов.

Российский МИД обеспокоен ситуацией в Афганистане, сегодня в ведомстве выразили готовность оказывать всемерную поддержку дружественному афганскому народу.

1 Организация запрещена на территории РФ.