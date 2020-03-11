Киевские медики рассказали, почему Украина «закрывается на карантин» из-за коронавируса

С завтрашнего дня на Украине кабмин официально объявил общенациональный карантин из-за коронавируса — при том, что в стране официально зарегистрирован всего один заболевший. Испуганные граждане шепчутся, что «реально зараженных на Украине в 100 раз больше». А специалисты-медики поясняют: лучше перестраховаться сейчас, чем потом бороться с эпидемией, победить которую шансов у Украины нет из-за развала медицины и отсутствия денег, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

В преддверии «карантинных дней», которые продлятся на Украине как минимум до конца марта, местные медики дали большую пресс-конференцию с целью пояснить, почему в стране вводятся столь суровые меры предосторожности. По словам заведующей кафедрой вирусологии Национальной академии последипломного образования Украины, профессора Ирины Дзюблик, есть как минимум три причины, почему стране лучше заранее предпринять заградительные меры. Первая из них — сегодня на Украине практически нет тест-систем для выявления коронавируса.

«К сожалению, из-за острого дефицита финансирования у нас не хватает экспресс-тестов для диагностики заболевания, — говорит профессор. — Сегодня у нас на всю страну есть лишь около 20 тестов, большинство из которых использовали еще в начале месяца. Вчера в Киев доставили еще 1200 экспресс-тестов, но, по нашей оценке, этого количества абсолютно недостаточно. В аптеках они должны появиться 15 марта, а стоимость каждого теста может достигать 300 гривен (примерно 1000 рублей. — Прим. ФАН)».

По мнению доктора медицинских наук Валентина Ковальчука, общая потребность в тестах для Украины оценивается примерно в 200 тысяч штук.

«Для того, чтобы просто выявить реальные масштабы распространения вируса, нам нужно немедленно решить вопрос с закупкой тест-систем за границей. Конечно, есть и другой путь — наладить отечественное производство тестов, но об этом в обозримом будущем речи не идет, — с грустью заметил Ковальчук. — Низкие показатели обнаружения заболевания связаны не с тем, что у нас все здорово, а с отвратительной диагностикой. Например, в Соединенных Штатах всего за день проверили на коронавирус около миллиона человек, в итоге COVID-19 выявили у 1039 граждан. Даже в Белоруссии протестировали уже тысячу человек — подтвердились девять случаев коронавируса. На Украине же ничего подобного не предпринимается».

По словам экспертов, сегодня украинские медики вынуждены строго экономить тесты и даже намеренно не проверяют тех граждан, которые выезжали из страны.

«Если человек жалуется на высокую температуру, то, скорее всего, ему поставят диагноз ОРВИ или «грипп». В то время как реальные цифры инфицированных коронавирусом, скорее всего, намного превышают одного официально зарегистрированного больного из Черновцов, — отметил завотделением технологий лечения заболеваний легких, профессор Александр Дзюблик. — Мы уверены, что на Украине сотни людей могут быть уже заражены коронавирусом и даже не подозревать этого. При этом всего один человек способен заразить около 25 окружающих. Поэтому, на наш взгляд, массовая вспышка коронавируса в стране — лишь вопрос времени».

Медики назвали еще несколько причин, по которым властям жизненно необходимо предотвратить распространение инфекции заранее. Ну, или хотя бы попытаться это сделать с помощью общенационального карантина. Одна из них — острейшая нехватка на Украине инфекционных больниц и изоляторов. Многие из них были закрыты в последние три-четыре года из-за близорукой политики руководства Минздрава.

«Да, сейчас Минздрав Украины выделил несколько больниц для взрослых и детей в каждом регионе, чтобы госпитализировать туда больных коронавирусом. Причем адреса этих госпитальных баз держат в строгом секрете. Но, если больных вдруг станет больше, чем существующих койко-мест, то остальные больницы нужно будет срочно перепрофилировать под инфекционные изоляторы, — прогнозирует завкафедрой инфекционных болезней Нацакадемии последипломного образования Украины Александр Дуда. — Но государство сегодня не готово к этому ни финансово, ни технологически. Поэтому в случае возникновения эпидемии более 80% больных, скорее всего, окажутся дома, в самоизоляции. И даже консультации врачей они будут получать дистанционно».

Дуда отметил — сегодня в зоне особого риска заражения находятся медперсонал и все, кто контактируют с больными. Это семейные врачи, провизоры в аптеках, ЛОР-врачи, врачи-инфекционисты, стоматологи, эндоскописты, а также пограничники, которые первыми контактируют с гражданами, прибывшими в страну из государств, где свирепствует коронавирус. По его мнению, именно эти категории людей нужно в первую очередь проверять с помощью тестов. Но в сложившихся условиях это нереально, признал медик.

Еще одна причина, почему на Украине объявлен национальный карантин, — местным медикам сегодня нечем лечить вызванную вирусом пневмонию, заметил доктор медицинских наук Валентин Ковальчук.

«На Украине из-за общего развала отрасли не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких — их сегодня менее 500 на всю страну, а также аппаратов оксигенации легких. Их вообще всего лишь три, и все они — в элитных киевских больницах, — сообщил эксперт. — И это совершенно неприемлемое положение вещей на фоне наступающей эпидемии! Потому что зараженный человек может умереть от острого респираторного синдрома, ведь коронавирус буквально «сжигает» легкие. Сегодня в нашей стране в чрезвычайно уязвимом состоянии находятся пожилые украинцы, хронически больные и беременные. В случае начала эпидемии многим из них грозит смерть, ведь лечить их практически нечем!»

Напоследок, чтобы слегка успокоить общественность, украинские медики презентовали СМИ некий препарат, который они назвали «эффективным способом профилактики коронавируса».

Эксперты рассказали — в местных лабораториях были проведены исследования противовирусной активности препарата «Декасан». Он содержит антисептик декаметоксин, способный бороться со штаммом коронавируса. Обнаруженные свойства декаметоксина позволяют рекомендовать его для профилактики коронавируса, сообщили киевские медики.

По словам доктора медицинских наук Александра Дзюблика, использовать «чудодейственное средство» декаметоксин, согласно исследованию, можно любыми способами.

«Этот препарат подавляет размножение вирусов и не является токсичным для клеток, на которых проводилось исследование. Для предупреждения передачи коронавируса контактным путем украинцам нужно регулярно обрабатывать руки его раствором. Для защиты слизистой оболочки глаз — его нужно капать в глаза по две-три капли раствора четыре-шесть раз в сутки в течение всего периода эпидемиологической опасности, — сообщил медик. — Для защиты слизистой носа и рта — полоскать полость рта раствором два-три раза в день. Также декаметоксин можно закапывать по три-пять капель два-три раза в день, а для защиты дыхательных путей — делать ингаляции два раза в сутки».

В общем, киевские медики презентовали, по сути, ту самую «таблетку от головы и от попы» — как в знаменитом анекдоте. Правда, уточнили они, чудодейственное средство пригодно только для профилактики коронавируса: то есть для того, чтобы снизить риск заражения им воздушно-капельным, тактильным и прочими путями. Если же человек уже заразился коронавирусом, и тем более — болезнь вступила в активную фазу, то волшебный декаметоксин будет абсолютно бесполезен. Зато, как пошутил кто-то из коллег, «с его помощью украинцы смогут делать вид, что предохраняются от коронавируса».