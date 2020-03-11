Врачи объяснили прогнозы Меркель по распространению коронавируса «паническим состоянием»

Москва, 11 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила ранее, что коронавирусом COVID-19 заразиться до 70% населения. Профессор Виктор Зуев оправдал подобные заявления «паническим состоянием» политика.

Ранее Меркель не исключила, что опасной инфекцией могут заразиться до 60-70% европейцев. При этом она призвала европейские страны не закрывать границы, а сосредоточиться на других мерах по сдерживанию заразы. Однако некоторые ученые полагают, что канцлер ФРГ преувеличивает.

В частности, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев заявил телеканалу «360», что такого распространения коронавируса не будет.

«Что касается Германии и тем более всего мира — это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера», — заявил он.

С ним согласна врач-инфекционист Юлия Четайкина. Она напомнила, что люди ежегодно болеют коронавирусами, среди которых тип COVID-19 не единственный. Если, по ее мнению, считать, что «люди болеют любым коронавирусом — не именно типом 2019 года — то да, 70% населения может, конечно, заразиться».

«Но если говорить именно про коронавирус 2019 года — это очень много, число преувеличенно. Это просто слова — нужны подтверждения, факты, нужна статистика», — заявила Четайкина.

Отметим, вечером в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии. Организация ожидает, что количество случаев заражения вирусом, летальных исходов и охваченных заболеванием стран увеличится, передавал RT.

По последним данным, в мире заболели коронавирусом 118 тысяч человек в 114 странах мира. Более четырех тысяч человек скончались.

В среду в России зарегистрировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зафиксированных в стране случаев заболевания выросло до 28, передавала «Газета.ру». Одним из заболевших в столице является ребенок, его возраст не уточняется. 25 из 28 инфицированных — это граждане РФ, недавно вернувшиеся из Италии.

Россия с 13 марта временно ограничит авиасообщение с некоторыми европейскими странами из-за коронавируса — с Италией, Испанией, Францией и Германией. Исключениями станут несколько направлений. Из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Рим, Мюнхен, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Париж, Мадрид и обратно.