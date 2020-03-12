Сирия, 12 марта. Американские военные арестовали четырех человек в лагере для беженцев неподалеку от города Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Союзники Турции подверглись атаке неизвестных в Африне. Боевики ИГ1* предприняли вылазку в провинции Дияла в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в совершении вылазки на позиции союзников Турции в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обвиняются в грабежах в северных районах Хасаки.

Международная коалиция: возобновила рейды в районе города Шхиль в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): лишились одного из своих высокопоставленных командиров в результате нападения террористов ИГ в провинции Дияла в Ираке.

Российская военная полиция: провела патрулирование на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (Jarablous_alkabous_9) сообщает о том, что неизвестные обстреляли военный штаб протурецкой «Сирийской национальной армии» в Африне. Инцидент произошел на окраине населенного пункта Шарран на востоке кантона. Никаких сведений о последствиях атаки пока не поступало. Предполагается, что к совершению налета имеют отношение курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Анкарой формирований.

Тем временем новостной портал Step News Agency опубликовал видеозапись, на которой запечатлены столкновения, которые произошли накануне в городе Азаз. Напомним, вооруженный конфликт вспыхнул между боевиками двух протурецких бандгрупп, в результате чего обе стороны понесли потери.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиапортал Shahed Agency заявляет о том, что силы возглавляемой США международной коалиции возобновили рейды в районе населенного пункта Шхиль, подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Обыски привели к задержанию четырех человек, которые проживали в лагере для беженцев неподалеку от города. Отмечается, что американские военные следовали на девяти автомобилях Hummer в сопровождении вертолетов. О причинах ареста сирийцев не сообщается.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (Jarablous_alkabous_9) заявил о преступлениях поддерживаемых Турцией боевиков в северных районах провинции. Как утверждается, радикалы из группировки «Лива Аль-Хамза» грабят население в городе Рас аль-Айн и близлежащих поселениях. Исламисты изымают имущество и скот жителей под предлогом их принадлежности к Рабочей партии Курдистана (РПК).

Между тем информационный портал Al Nour сообщает о том, что российская военная полиция провела патрулирование местности в районе города Камышлы недалеко от границы с Турцией. Напомним, военные полицейские РФ действуют в рамках меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 22 октября 2019 года.

Ирак

Появилась информация о новой вылазке террористов «Исламского государства»1 в провинции Дияла. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (davidmwitty1), боевики организовали нападение на группу бойцов проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби» неподалеку от города Ханакин в восточной части региона. В результате развернувшихся столкновений был убит командир батальона 23-й бригады Сил народной мобилизации.

Напомним, о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ1 бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял еще в конце 2017 года, однако подпольные ячейки террористической группировки, базирующиеся в безлюдных областях, до сих пор продолжают дестабилизировать обстановку в Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.