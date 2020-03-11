Экс-замглавы ФСИН Коршунов приговорен к девяти годам тюрьмы за растрату 155 млн рублей

Москва, 11 марта. Экс-заместитель главы ФСИН Олег Коршунов приговорен к девяти годам колонии за растрату 155 миллионов рублей.

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор Олегу Коршунову по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов.

По данному уголовному делу также проходят экс-заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и глава отдела горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов. Суд приговорил Алексееву к восьми годам лишения свободы, а также назначил ей штраф в размере трех миллионов рублей. Данилова получил пять лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2016 году Коршунов, Алексеева и Данилов заключили контракты на поставку сахара и горюче-смазочных материалов для учреждений ФСИН по завышенной стоимости. В результате их преступных действий государству был нанесен ущерб в размере 155 миллионов рублей.