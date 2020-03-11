В Сети раскритиковали выставленное напоказ «пушистое» голое тело Петросяна

Москва, 11 марта. Известный юморист Евгений Петросян шокировал интернет-пользователей снимком с пляжа. Пожилой автор «Смехопанорамы» выложил фото с голым торсом в Instagram, чтобы показать, как расслабляется на отдыхе, но был раскритикован за демонстрацию уже немолодого тела.
Сейчас знаменитый артист вместе со своей новой молодой супругой Татьяной Брухуновой проводит время в жарком Дубае. Пара сбежала на юг, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Как призналась возлюбленная юмориста, этот отпуск стал для них с Петросяном первым за целый год.
Вероятно, именно поэтому 74-летний артист решил рассказать о нем в социальной сети и показать смелое фото с пляжа.
«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…» — подписал он фото.
Однако пользователи не разделили со звездой «Смехопанорамы» радости долгожданного отдыха и набросились на артиста с обвинениями.
«Вы прям решили от себя хайпануть? Вас комплиментами завалили, льстецы!» — высказался недовольный пользователь ilariya72.
«И зачем выставлять голое тело напоказ всем? Показывай своей жене, но всем не надо — неприлично!» — возмутилась vartanagabekian.
«Фуууууу», — прокомментировала snezhana.1234.
Одна из подписчиц также обратила внимание на волосяной покров на теле Петросяна, за что назвала его «пушистым», а другой пользователь акцентировал внимание на лишних килограммах и окрестил артиста «толстячком».
Напомним, в прошлом году Петросян удивил общественность, когда решил развестись с предыдущей супругой и коллегой по сцене Еленой Степаненко и жениться на молодой помощнице Брухуновой, которая младше его более чем на 40 лет. После развода артист сменил имидж и заметно помолодел.