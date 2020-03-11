В Сети раскритиковали выставленное напоказ «пушистое» голое тело Петросяна

Москва, 11 марта. Известный юморист Евгений Петросян шокировал интернет-пользователей снимком с пляжа. Пожилой автор «Смехопанорамы» выложил фото с голым торсом в Instagram, чтобы показать, как расслабляется на отдыхе, но был раскритикован за демонстрацию уже немолодого тела.

Сейчас знаменитый артист вместе со своей новой молодой супругой Татьяной Брухуновой проводит время в жарком Дубае. Пара сбежала на юг, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Как призналась возлюбленная юмориста, этот отпуск стал для них с Петросяном первым за целый год.

Вероятно, именно поэтому 74-летний артист решил рассказать о нем в социальной сети и показать смелое фото с пляжа.

«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…» — подписал он фото.

Однако пользователи не разделили со звездой «Смехопанорамы» радости долгожданного отдыха и набросились на артиста с обвинениями.

«Вы прям решили от себя хайпануть? Вас комплиментами завалили, льстецы!» — высказался недовольный пользователь ilariya72. «И зачем выставлять голое тело напоказ всем? Показывай своей жене, но всем не надо — неприлично!» — возмутилась vartanagabekian. «Фуууууу», — прокомментировала snezhana.1234.

Одна из подписчиц также обратила внимание на волосяной покров на теле Петросяна, за что назвала его «пушистым», а другой пользователь акцентировал внимание на лишних килограммах и окрестил артиста «толстячком».

Напомним, в прошлом году Петросян удивил общественность, когда решил развестись с предыдущей супругой и коллегой по сцене Еленой Степаненко и жениться на молодой помощнице Брухуновой, которая младше его более чем на 40 лет. После развода артист сменил имидж и заметно помолодел.