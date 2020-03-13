Депутат Госдумы Харитонов рассказал, чем завлечь людей в Арктику

Население Арктической зоны России должно жить не хуже, чем москвичи, — деньги на развитие Севера у страны есть. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Арктика сулит России новые источники полезных ископаемых после истощения месторождений на материке, а Северный морской путь открывает перед нашей страной великолепные логистические перспективы. Однако сперва необходимо вложить в регион необходимые средства, а также отстоять наши права на эту территорию, добавил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В начале месяца президент Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». В них говорится, что Арктическая зона России будет развиваться как стратегическая ресурсная база, а Севморпуть — как национальная транспортная коммуникация, конкурентоспособная на мировом рынке.

В Государственной думе документ поддержали. Более того, сейчас на рассмотрении нижней палаты парламента находится пакет законопроектов, предусматривающий преференции и льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий закон о налоговых льготах по НДПИ для инвесторов в Арктике принят Госдумой в третьем чтении 5 марта.

Морозов: Россия отстоит свои права на Арктику

Арктика очень нужна России и поэтому ее надо развивать, подчеркнул в разговоре с корреспондентом ФАН депутат Антон Морозов.

«Это крайне богатый полезными ископаемыми регион. У нас постепенно будет происходить истощение текущих месторождений, и именно Арктика в перспективе, с развитием соответствующих технологий, станет местом, в котором можно будет добывать полезные ископаемые», — считает парламентарий.

Он убежден, что Северный морской путь открывает для России великолепные перспективы в плане мировой логистики.

«Севморпуть станет важной транспортной артерией для перевозки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Для нас принципиально важно создание соответствующей инфраструктуры — как для добычи полезных ископаемых, так и для непрерывного транспортного сообщения», — подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам.

Но для этого, конечно, необходимо провести целый комплекс мероприятий, которые касаются обеспечения безопасности, геологоразведки и создания гражданской инфраструктуры. Все это предусмотрено соответствующей программой развития, добавил собеседник ФАН.

«Здесь есть два важных аспекта: исследование дна и установление границы шельфа, который относится к России. И, соответственно, научное обоснование наших претензий на соответствующие территории Арктики. Думаю, учитывая координацию наших научных и политических усилий, нам удастся отстоять свои права на эту территорию», — заявил Антон Морозов.

Делягин: Севморпуть защищен от произвола США

Российский экономист Михаил Делягин также убежден: курс на развитие Арктики выбран верно.

«В силу глобального потепления доступность Севера резко повышается. Достаточно большие запасы полезных ископаемых содержатся и под Баренцевым морем, и под морем Лаптевых — там идет продолжение Самотлорского месторождения. Это нефтяное море, большие месторождения газа и нефти, которые необходимо разрабатывать и использовать», — отметил Делягин.

Большие перспективы для России открывают и транспортные возможности Арктики.

«Северный морской путь — это реальная альтернатива традиционным морским путям, потому что он защищен от американского произвола, — пояснил собеседник ФАН. — Конечно, 80 млн тонн, которые мы планируем пропускать через Севморпуть, — это мизер с точки зрения мирового товарооборота. Но тем не менее это больше, чем по нему удавалось проводить в советское время. Это неплохой результат».

Однако чтобы удержать население и привлечь новых жителей в Арктику, нужно повысить уровень жизни в регионе, подчеркнул экономист.

«Если вы хотите обеспечить благосостояние, необходимо сделать две вещи: дать людям нормально оплачиваемую работу с социальной перспективой и обеспечить им минимальную социальную поддержку», — пояснил собеседник ФАН.

По его мнению, Арктику необходимо развивать не только исходя из экономических интересов, но и из-за сложной международной обстановки.

Харитонов: Жить на Севере должны не хуже, чем в Москве

Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов справедливо считает: на все предусмотренные цели необходимы средства, в том числе из госбюджета. И они у России имеются, отметил парламентарий в интервью ФАН.

«Мало издать указ. Нормативную, законодательную базу надо создавать, предусматривать бюджетные ассигнования. Деньги на это у государства есть», — пояснил Харитонов.

В целом депутаты одобряют подписанный президентом документ. Любое действие в развитие Арктики — это хорошо, подчеркнул депутат.

В настоящее время в комитете идет обсуждение, как можно помочь предпринимателям в Арктическом регионе.

«Сейчас мы спорим по закону о предпринимательстве Севера и Арктики: какие преференции создать для малого и среднего бизнеса? Все заинтересованы в том, чтобы люди не только приезжали туда вахтовым методом, но и оставались там», — считает Харитонов.

Чтобы люди стремились в Арктику, государство должно обеспечить им соответствующие возможности, считает глава думского комитета.

«Для этого там важно создать условия жизни не хуже, чем в Санкт-Петербурге и Москве. Безусловно, без финансирования малого и среднего бизнеса ничего не получится. Если мы упремся только в поддержку госкорпораций — ничего хорошего не получится. И малый, и средний бизнес — все должны иметь возможности», — заключил Харитонов.

Арктика будет развиваться

В подписанных Путиным «Основах государственной политики в Арктике» определяется, что предстоит сделать в Арктическом регионе в ближайшие 15 лет и как это будет реализовано.

В первую очередь, необходимо сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить населению региона высокое качество жизни. Предстоит преодолеть существующие в Арктике проблемы: сокращение населения, низкий уровень развития инфраструктуры (в частности, Северного морского пути), отсутствие господдержки среднего и малого бизнеса.

Вызовы перед Россией стоят и в международном измерении: некоторые иностранные государства стремятся пересмотреть положения международных договоров, регулирующих деятельность в Арктике, и наращивают там военное присутствие.

Российские власти обещают создать систему государственной поддержки завоза в отдаленные населенные пункты продовольствия, топлива и других жизненно необходимых товаров. До 2035 года предстоит нарастить инвестиции в разведку новых месторождений полезных ископаемых и обеспечить жителям Арктической зоны доступные авиаперевозки.

Особое внимание будет уделено благополучию малочисленных народов, сохранению их многообразия и традиционного образа жизни. Будет строиться и модернизироваться ледокольный и вспомогательный флоты, планируется создать систему обеспечения безопасного круглогодичного судоходства. А выполнять эти задачи необходимо будет так, чтобы не нанести ущерб природному богатству Арктики.