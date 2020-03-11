Кудрявцева напугала фанатов фото с «обезображенным» лицом

Москва, 11 марта. Известная телеведущая Лера Кудрявцева активно делится с фанатами снимками с отдыха в Дубае, куда отправилась вместе с мамой. Однако далеко не все фото приходятся по душе поклонникам — последнее с «изуродованным» лицом их явно напугало.

На одном из снимков в Instagram звезда запечатлена с обезображенным и «поехавшим» лицом. Такого эффекта добилась мама телеведущей, которой та доверила камеру.

«Мама — богиня фотографии!!! Я бы сказала, художник», — написала Кудрявцева в посте.

Фанаты, однако, остались далеко не в восторге от фотографии. Некоторые даже напомнили Кудрявцевой о приметах и предостерегли делать такие снимки в будущем.

«Ужасное фото первое, уберите», — попросила zhanar_zhanna.

«Ууу, так нельзя делать, резать отражение в зеркале — это плохо, можете заболеть», — заявила irinakarakai47.

«С первого фото великий Пикассо нервно курит в сторонке», — добавила ribka_krasnoperka_.

«Лерка, завязывай с этими стремными фотками с носом!!! Не смешно, не дай бог накаркаешь», — обратился к звезде zgi_967.

«Что это за убожество?» — выразила свое мнение fomenko9069.

Недавно телеведущая впервые после операции по удалению силиконовых имплантантов покрасовалась в купальнике. Кудрявцева сняла себя широкоугольной камерой, из-за чего на снимке у нее получился огромной нос.

Звезда довольна последствиями хирургического вмешательства, в отличие от, например, скандального блогера Лены Миро. Та выдвинула предположение, что именно из-за операции Кудрявцева больше не будет вести премию «Муз-ТВ».