Дарья Мороз пришла на шоу к Урганту в сетке вместо топа

Москва, 11 марта. Бывшая жена режиссера Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз поразила зрителей Первого канала и своих поклонников откровенным нарядом, в котором она появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фото со съемок программы Мороз также опубликовала в своем Instagram. На фото можно видеть, что и Иван Ургант и его гостья одеты в элегантные костюмы. Но у Мороз он был особенно элегантен. Изящный жакет с атласным воротником и укороченные брюки подчеркнули ее стройность и изящность. Интересно, что топ и ботильоны на шпильке, которые надела актриса были сшиты из черной сетки, пишет.

«Такая Вы красивая, эффектная, с небывалой внутренней силой, что дух захватывает», «Такая стильная! Вау-вау-вау!», «Образ огненный! Супер, впрочем, образ соответствует вам», «Элегантно, стильно, достойно», «Очень красивый образ», — такими комментариями буквально завалили Мороз ее подписчики в Instagram.

Напомним, бывший муж Мороз осенью прошлого года женился на Ксении Собчак. Она в отличие от Дарьи позволят себе публиковать фото не то, что в сетке, а даже топлесс. Такой снимок, в частности, телеведущая выложила 14 февраля. Конечно, это вызвало бурю эмоций у пользователей.

10 марта Богомолов показал своим подписчикам, как делает своей новой жене массаж от коронавируса.