نتائج ليبيا ، 11 مارس: سيتم منح المسلحون السوريون الجنسية التركية لشن هجمات على الجيش الوطني الليبي

ليبيا ، 11 مارس: أفاد ليبيون عن هجوم لمقاتلي حكومة الوفاق الوطني في منطقة عين زارة ، تبين أن مقاتلًا من حكومة الوفاق الوطني فالحقيقة مرتزق سوري وصل إلى ليبيا من تركيا ، هاجم مسلحون حكومة الوفاق الوطني الجيش الليبي بالقرب من طرابلس.

وعد أردوغان المرتزقة السوريين بالجنسية التركية للهجوم على الجيش الوطني الليبي

ستبدأ تركيا في الدفاع عن المسلحين السوريين حتى يتمكنوا من الفرار من العقاب على جرائم القتل في ليبيا وسوريا.

وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمنح الجنسية التركية للإرهابيين الذين وصلوا إلى طرابلس قادمين من محافظة إدلب السورية. أفادت "أفريجاتي نيوز" نقلا عن مصادرها. وبحسب المنشور ، بهذه الطريقة ، سيتمكن أعضاء الجماعات المسلحة من التخلص من تهم الإرهاب.

ونذكر أن خطط أردوغان لنقل 16 ألف متطرف من إدلب إلى العاصمة الليبية. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز السوري لرصد حقوق الإنسان ، فإن 6650 من المرتزقة الموالين لتركيا يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. بالإضافة إلى الإرهابيين ، ترسل أنقرة جنودها إلى ليبيا ، كما تدعم العصابات وتزودهم بالأسلحة والمعدات العسكرية. و بشحن هذه الشحنات إلى طرابلس ، تتجاوزة حظر الأسلحة الحالي المفروض على دولة شمال إفريقيا.

الليبيون يبلغون عن هجوم شنه مسلحون من حكومة الوفاق الوطني في عين زارة

نظمت عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني هجوما على قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة عين زارة. بلغ بذلك السكان المحليين على تويتر.

وتشير التقارير إلى وقوع اشتباكات بين المسلحين وجيش خليفة حفتر على طول طريق الأبيار. حاول الإرهابيون في السابق اختراق الخط الأمامي في منطقة عين زارة - استخدم الجيش الوطني الليبي المدفعية لشن سلسلة من الضربات الدقيقة ضد المهاجمين. ونتيجة لذلك ، تم كسر صفوف المتطرفين ، مما أجبرهم على الفرار.

وقد تفاقمت الأزمة داخل ليبيا بعد قرار قيادة حكومة الوفاق الوطني بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش الوطني الليبي. كثف المسلحون القصف في جميع الاتجاهات تقريبًا باستخدام الطائرات والمدفعية التركية.

تبين أن الجندي القتيل من حكومة الوفاق الوطني هو مرتزق سوري وصل إلى ليبيا من تركيا

أعلن الجيش الوطني الليبي القضاء على مرتزق سوري خلال اشتباك في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. وفقًا لاخبار ليبيا ٢٤، تم العثور على هاتف محمول بين متعلقات المسلّح الشخصية ، والتي حافظت على أدلة على تجنيد تركيا للمتطرفين السوريين.

يشار إلى أنه تم العثور على رسائل صوتية على الهاتف تناقش تفاصيل نقل الإرهابيين من سوريا إلى تركيا ، وكذلك نقلهم بعد ذلك إلى ليبيا. كانت الضحية من سكان مدينة سلقين في محافظة إدلب. كان متورطًا بشكل مباشر في الحرب في سوريا وكان جزءًا من مجموعة لواء حمزة. هذه العصابة تعمل برعاية تركيا وتتبع أوامر أنقرة.

ووجد أن المقاتل سافرإلى الأراضي الليبية في نهاية 2019 على متن طائرة قادمة من تركيا إلى مطار مصراتة. ثم تم إحضاره إلى طرابلس للقتال إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، حيث كان يتقاضى 2000 دولار شهريًا.

كانت الأدلة التي تم العثور عليها تأكيدًا آخر للتدخل التركي في الصراع الداخلي الليبي، والذي يزود إرهابيين من حكومة حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة وينقل المقاتلين الذين تم تجنيدهم في سوريا إلى ليبيا.

هجم ملحون من حكومة الوفاق الوطني على الجيش الليبي بالقرب من طرابلس

وقام مسلحون تابعون لحكومة الوفاق الوطني بمهاجمة قوات الجيش الوطني الليبي في ضواحي طرابلس ليلا.

اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة طريق المطار بالقرب من العاصمة الليبية. جاء ذلك من خلال مصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، الذي نشر مقطع فيديو من موقع عملية مسلحي حكومة الوفاق الوطني. يشار إلى أن الهجوم على الجيش الوطني الليبي وقع قرب تقاطع الفرسية.

نذكر أن عصابات حكومة الوفاق الوطني ، إلى جانب المرتزقة الموالين لتركيا ، تواصل مهاجمة جنود الجيش الليبي. ويتم القصف باستخدام مدافع هاوتزر عيار 155 ملم ومدافع هاون وطائرات بدون طيار. يتم إطلاق الطائرات بدون طيار من مطار معيتيقة ، والتي يتم تحويلها الآن إلى قاعدة عسكرية تركية. بجانبها سجن غير رسمي ، يحرسه مسلحون من جماعة الردع، بقيادة المجرم عبد الرؤوف كارة. منذ العام الماضي ، احتجز أعضاء هذه الجماعة اثنين من علماء الاجتماع الروسيين بشكل غير قانوني ، مكسيم شوغالي وسامر سويفان. الأمم المتحدة تتهم هذة العصابات بالخطف من أجل الفدية والتعذيب والقتل.