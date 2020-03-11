Сирия, 11 марта. Протурецкие боевики начали междоусобную борьбу в городе Азаз в Алеппо. Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в Идлибе. Cвязанные с SDF**** источники заявили о гибели трех турецких солдат на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: заявили о гибели трех турецких солдат во время столкновений у города Айн-Исса на северо-западе Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в городе Азаз в северной части Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в поселение Хармала в Идлибе.

Провинция Тартус

Стало известно о том, что в провинции Тартус произошло ДТП с участием российских военных. Согласно информации Министерства обороны РФ, автомобиль РФ, выехавший со стороны авиабазы «Хмеймим», съехал в кювет на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Аль-Кадмус и Банияс. В результате аварии один из российских военнослужащих погиб. По предварительным данным, к ДТП могла привести техническая неисправность автомобиля.

Провинция Алеппо

В северной части провинции вспыхнули междоусобные столкновения в рядах протурецких боевиков. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что члены двух поддерживаемых Анкарой формирований вступили в вооруженное противостояние в городе Азаз. Обе стороны понесли потери в живой силе. Поводом для конфликта стало нападение боевиков одной из группировок на владельца магазина мобильных телефонов. На главных улицах населенного пункта было приостановлено движение транспорта, а также временно закрыты местные рынки и магазины.

Между тем стало известно о том, что медицинские специалисты Министерства обороны РФ прибыли в район Кобани на северо-востоке региона. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, помощь была оказана 142 сирийским гражданам, в том числе 40 детям. Кроме того, российские специалисты провели осмотр 99 сирийцев, проживающих в городе Камышлы в провинции Хасака.

Провинция Идлиб

ЦПВС РФ сообщил о проведении гуманитарной акции в Идлибе. Груз с гумпомощью был доставлен в деревню Хармала, среди нуждающихся жителей которого были распределены 410 наборов с продовольствием общим весом более двух тонн. Напомним, в ходе масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) под названием «Заря в Идлибе» под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли обширные территории. Однако, как известно, многие населенные пункты пострадали за время боевых действий и оккупации боевиков. ЦПВС РФ стремится оказать поддержку тем жителям, которые возвращается в освобожденные районы.

В настоящий момент в Идлибской зоне дэскалации действует режим прекращения огня, который был введен по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта. Однако некоторые группировки, в числе которых «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин», отказались соблюдать перемирие.

Провинция Ракка

Поступили данные о новых столкновениях на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и протурецких сил в северо-западной части провинции. Курдское информационное агентство ANF News сообщает о том, что во время вооруженного противостояния, развернувшегося у города Айн-Исса у трассы М-4, были убиты трое турецких солдат, а также получили ранения четверо бойцов поддерживаемых Анкарой формирований. Более того, штаб «Демократических сил Сирии»**** (SDF) заявил о том, что члены группировки уничтожили военную машину и крупнокалиберный пулемет союзников Турции. В свою очередь, SDF потеряли одного боевика убитым и одного раненым. В настоящий момент Турция задействует для атак на позиции «демократических сил» ударные беспилотники.