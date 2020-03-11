Нужно ли половое просвещение в школах? ФАН-ТВ

Половое просвещение школьников — нужно ли оно, кто этим должен заниматься, и где грань?! На эту тему говорили сегодня участники конференции в пресс-центре «Патриот». На встрече — врачи-психиатры и психотерапевты, педагоги, депутаты.

«Или мы этот вопрос каким-то образом будем контролировать, или это будет все идти своим путем. Родители, которые смеются, при таком важном вопросе, мне говорят о том, что заниматься этим не будут. Если это не будет выстроено системно и не будет на уровне правительства и общего понимания закона, то каждый будет тянуть в свою сторону», — убежден депутат ЗакСа Ленинградской области Алексей Игонин.

Вопрос полового просвещения важен, прежде всего, для профилактики вируса иммунодефицита и нежелательной беременности. Сегодня в России больше миллиона человек — ВИЧ-инфицированы. Об опасности вируса во многих школах рассказывают на внеклассных занятиях. Нужно ли уделять больше внимания вопросу полового воспитания? Участники конференции во мнениях расходятся.

«Когда я ходил в Финляндии в школу, мне было 11 лет, и у нас были эти уроки. Я думаю, что это очень странно и очень вредно, отрицательно влияет на детей, на психологию детей. Я еще до сих пор это помню», — признается представитель РИСИ в странах Северной Европы Йохан Бекман.

Правильно подать информацию и не ввести подростка в заблуждение, чтобы он не спутал предостережение с призывами. Именно эта задача главная, по мнению психологов.

«Если какая-то тема, в том числе интимная, доводится до подростка, до ребенка не официальным путем, например, из интернета, из телевидения, она все-таки многими, большинством нормальных подростков воспринимается как табуированная тема. И совершенно другое, если эта же информация доводится официально, из авторитетного источника, каким является школа», — заключает врач-психиатр Алексей Фокин.

Официальных регламентов, государственных стандартов — как правильно просвещать школьников на данную тему — нет.

«Обязательного предмета в учебном плане на сегодняшний день не предусмотрено. Но это не означает, что нет возможности для того, чтобы осуществлять в образовательной организации воспитание, в том числе половое, семейное. На самом деле есть такие возможности, но это не регламентировано жестко, четко в стандартах», — отмечает заведующая кафедры педагогики и психологии Ленинградского института развития образования Инна Васютенкова.

На конференции сегодня прозвучало, что половое воспитание, возможно, и стоит рассматривать только через призму семейного.

«Проблема воспитания и просвещения сексуального заключается в том, что ей занимаются дилетанты. Центральная идея полового воспитания детей должна заключаться в том, что мы должны учить детей близким отношениям, семейным отношениям, отношениям любви, и только там, в контексте, секс», — подчеркнул врач-психотерапевт Равиль Назыров.

И здесь, по мнению психологов, важно взаимодействие школы и родителей. Нужно прививать детям культуру семьи и рассказывать, что нужно делать или чего не делать, чтобы она была здоровой.