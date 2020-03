Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 11 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги соблюдения режима прекращения огня, рассказывает про восстановление мирной жизни и политическое урегулирование в Сирии за 11 марта специально для Федерального агентства новостей.

Режим прекращения огня в Большом Идлибе

Режим прекращения огня и действия Турции

Протурецкий ресурс Clash Report опубликовал очередное видео, где якобы запечатлено уничтожение сирийского ЗРПК «Панцирь-С1».

Ранее Минобороны Турции заявляло об уничтожении восьми «Панцирей». Минобороны России эти сведения опровергло, заявив, что повреждения получили только два «Панциря», и их скоро снова введут в строй.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «не будет колебаться» и проведет новую военную операцию в Идлибе, если не будет соблюдаться перемирие. По его словам, Турция хочет сделать временное прекращение огня постоянным.

Заявление прозвучало на фоне окончания очередного раунда консультаций российских и турецких военных делегаций в Анкаре. Следующая встреча пройдет в четверг.

Однако сообщения об обстрелах поступают с обеих сторон. Российская сторона за предыдущую ночь зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны турок, тогда как турецкое представительство — три. По сообщениям активистов в Идлибе, правительственные войска обстреляли из артиллерии деревню Сирмания в долине Эль-Габ со стороны Джурина.

В районе 17 часов через погранпереход Кафр-Лусин в Идлиб вошла очередная колонна с турецкой военной техники.

Гуманитарная обстановка в Идлибе

Около гостиницы Ritz Carlton в центре города Идлиб прогремел взрыв — его причиной был пожар в местном ларьке по продаже бензина.

انفجار كبير مقابل فندق الكارلتون في مدينة إدلب بانتظار التفاصيل pic.twitter.com/cRysM00iSU — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 11, 2020

«Объединение врачей освобожденного севера» и «Информационный союз города и провинции Алеппо», основываясь на «новостях о тысячах заболевших коронавирусом на территориях, подконтрольных правительству Башара Асада в провинциях Хомс, Дамаск, Алеппо и приморье», утверждают, что переносчиками болезни выступили «иранские наемники».

Организации требуют полностью закрыть гуманитарные коридоры в Алеппо, «чтобы не допустить гуманитарного кризиса».

При этом «объединения» и «союзы», действующие на подконтрольной Турции территории, не пишут о том, что «иранские наемники» — это вчерашние сирийские крестьяне, надевшие шевроны и гордо ставшие именовать себя «катибой имени сейида Насраллы». Их командиры не меняются годами, но сейчас зачем-то решили слетать в Иран и вернуться с коронавирусом.

After the spread of Corona in Assad regime's control areas

Civil organizations in Idlib demand the closure of the crossings border between Idlib and the regime's control areas#Syria #Idlib #Corona #كورونا #سوريا pic.twitter.com/XRi4it5AKd — Mohammed Ghorab (@MGhorab3) March 11, 2020

Заевфратье

В пресс-службе «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили, что международная коалиция укрепила базы в провинции Дейр-эз-Зор, перебросив туда тяжелую артиллерию, «способную уничтожать расположенные на удалении цели с высокой точностью».

В «Движении за демократическое общество» — правящей коалиция в «Сирийском демократическом совете», который руководит так называемым «Автономным регионом северо-восточной Сирии», — раскритиковали речь Башара Асада о роли курдов в истории Сирии.

DeirEzzor24 сообщает о подрыве смертника возле военного автомобиля SDF в центре городка Аш-Шаафа. Погиб парень из Аш-Шаддади Мухаммад Халиф аль-Фрейх.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила об очередной контртеррористической операции, которую SDF провели при поддержке международной коалиции в Заевфратье.

Штурмовые группы SDF на четырех вертолетах коалиции «нанесли визит» в лагерь беженцев в районе города Аш-Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор. Два вертолета снизились и высадили группы бойцов SDF, которые окружили лагерь и арестовали четырех человек из «семьи беженцев из Хамы», которые, по словам SDF, прежде были членами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

В это же время другая группа SDF арестовала подозреваемого в связях с ИГ в одном из домов в Аш-Шхиле.

Курдское информационное агентство ANF News со ссылкой на пресс-релиз SDF сообщило, что в ходе стычек между турецкими войсками и «прокси» с бойцами SDF на трассе М4 в районе города Айн-Исса в провинции Ракка были убито три военнослужащих ВС Турции.

Северная Сирия

На территориях «освобожденного сирийского севера» снова бандитские разборки: в городе Азаз, расположенном на «освобожденных» в ходе турецкой операции «Щит Евфрата» территориях на севере провинции Алеппо, на протурецких боевиков из «Асафат аш-Шималь» напали боевики другой группировки.

Есть убитые и раненые, а причина конфликта банальная: одна группа попросила продавца мобильных телефонов «поделиться доходами», тот позвал свою «крышу» и началась перестрелка.

В городе Аль-Баб был убит Анвар Шейх Базина, также известный как Абу Ясер, который возглавлял в группировке «Джейш аль-Ислам» шариатский суд и был ответственен за похищения и пытки активистов в Восточной Гуте. Неделей раньше был ликвидирован Зухейр аш-Шами, главный дознаватель «Джейш аль-Ислам». Его убили из-за того, что он хотел обнародовать документы о «нарушении прав человека» группировкой.

Центральная Сирия и Приморье

Сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на полицию провинции Тартус сообщило, что под Баниясом военный автомобиль ВС РФ попал в аварию. В результате ДТП погибло три человека, в том числе один российский военнослужащий. Пострадали семь человек.

В Минобороны РФ подтвердили гибель военнослужащего в Сирии. По данным министерства, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс, автомобиль Урал-4320 авиабазы «Хмеймим» съехал в кювет и врезался в придорожную постройку. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля.

Russian military truck collided with a passenger car in Barmaya on Baniyas-Al Qadmous road, Tartus. 1 Russian soldier killed, 2 wounded in addition to 2 civilians killed and 5 wounded as a result.



Pics via @CoolHuh_ pic.twitter.com/Etge5LR2fy — Status-6 (@Archer83Able) March 11, 2020

Ресурс «Заман аль-Васль» рассказывает о завершении строительства нового блока военно-дисциплинарного центра Хасия к западу от трассы Хомс — Дамаск в предгорьях Восточного Каламуна. Тюрьму начали расширять ещё до войны, но из-за начала гражданской войны стройка была заморожена.

Официальный Дамаск заявляет, что в «Военно-дисциплинарном центре» будет размещена новая штаб-квартира Воспитательно-дисциплинарного центра №336, подчинённого командованию военной полиции. Центр прежде размещался рядом с тюрьмой в Пальмире. На данный момент, по сведениям «Заман аль-Васль», в стенах учреждения расквартирована рота 812-го батальона из состава 67-й танковой бригады, которая, в свою очередь, входит в состав 11-й дивизии.

Гуманитарная обстановка и восстановление Сирии

В столичном госпитале «Аль-Муджтахид» ввели в строй новое крыло реанимации, способное обеспечить прием свыше 1200 пациентов в день. Стоимость проекта составила свыше 1 млрд сирийских лир.

A new emergency department has been opened in #Damascus (Al Mujtahid) Hospital on Tuesday, at a cost of over SYP 1 billion and the capacity to treat more than 1200 patients per day.#Syria pic.twitter.com/Io2iyrCUQr — Syrian Eye (@eye_syrian) March 11, 2020

В городе Абу-Кемаль, расположенном на сирийско-иракской границе, впервые за несколько лет восстановили подачу электроэнергии на главных улицах

Albukamal:

Electricity has now returned to the main street and a number of residential homes in the "Jalaa" area, after a break of several years. pic.twitter.com/pqxZOVbfYZ — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 11, 2020

