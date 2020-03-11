Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 28 за сутки

Москва, 11 марта. В России зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Таким образом, общее число зафиксированных в стране случаев заболевания выросло до 28.

«За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — 6 больных в Москве, 2 в Московской области», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, одним из заболевших в столице является ребенок, его возраст не уточняется.

Отмечается, что 25 человек из 28 инфицированных — это граждане РФ, недавно вернувшиеся из Италии, которая первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране.

Оставшиеся носители заболевания, выявленные в РФ, — двое граждан Китая и один итальянец.

На фоне фиксации новых случаев из больницы выписали россиян, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess и находились на карантине.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили пандемию COVID-19 в мире. Эксперты заявили, что ожидают увеличение числа случаев заражения вирусом, летальных исходов и охваченных заболеванием стран.