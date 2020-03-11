Россия временно ограничит авиасообщение со странами Европы

Москва, 11 марта. Россия с 13 марта временно ограничит авиасообщение с некоторыми европейскими странами из-за коронавируса — с Италией, Испанией, Францией и Германией. Об этом объявили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой инфекции на территории РФ.

В оперштабе уточнили, что исключениями станут несколько направлений. Из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Рим, Мюнхен, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Париж, Мадрид и обратно. Осуществляться они будут через международный аэропорт «Шереметьево» (терминал F).

Ограничение авиасообщения не коснется также чартерных рейсов, которые перевозят в упомянутые европейские государства их граждан и других иностранцев, а также россиян на родину до полного вывоза в их страны.

Кроме того, власти приняли решение ввести временный запрет на выдачу итальянцам виз, он также вступит в силу 13 марта.

«Вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных», — уточнили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения объявила в среду пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, уже скончались более четырех тысяч человек. В целом заболели коронавирусом 118 тысяч человек в 114 странах мира.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце прошлого года. О вспышке заболевания сообщили власти Китая, ее зафиксировали в провинции Хубэй, в городе Ухань. Многим странам пришлось принять меры безопасности, чтобы не допустить распространения COVID-19.