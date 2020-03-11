Ставшая порноактрисой дочь Спилберга рассказала, как родители отреагировали на ее выбор

Москва, 11 марта. Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала, как отреагировали родители на ее решение стать порноактрисой.

«Мои родители не смущены. На самом деле они ожидали, что у меня будет такая карьера — некое искусство аутсайдера или табуированное творчество. Они всегда знали, что я немного невротична», — пояснила Микаэла Спилберг.

Она также добавила, что родители были обеспокоены ее алкогольной зависимостью, после чего она бросила пить. Девушка завязала со спиртным после того, как в начале марта была задержана сотрудниками полиции за бытовое насилие. Позднее жених девушки, подтвердил данный инцидент, отметив, что произошло недопонимание. При этом он стал раскрывать подробности инцидента, подчеркнув, что никто не пострадал.

В начале февраля Микаэла Спилберга заявила, что решила стать порноактрисой. По словам девушки, работа в этой сфере позволит ей «удовлетворить других людей и стать финансово независимой от родителей».

Ранее известная американская порноактриса Райли Рид призналась, что страдает от одиночества. Фильмы для взрослых сломали ей жизнь, так как родственники не хотят с ней общаться. Кроме того, девушка не может создать собственную семью.

По словам Райли, карьера в порноактрисы принесла ей одни несчастья. Особенно тяжело ей пришлось в личных отношениях, так как мужчины не воспринимают ее всерьез, а один из бойфрендов после расставания заявил, что ему было даже неприятно с ней целоваться.