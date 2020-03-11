ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса в мире

Женева, 11 марта. Распространение нового типа коронавируса COVID-19 приобрело характер пандемии, объявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Организация ожидает, что количество случаев заражения вирусом, летальных исходов и охваченных заболеванием стран увеличится.

«Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия», — добавил Гебрейесус.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, которая характеризуется распространением инфекционного заболевания по всей территории страны, на сопредельные государства, а иногда и на многие страны мира.

По данным на среду, в целом заболели коронавирусом 118 тысяч человек в 114 странах мира. Более четырех тысяч человек скончались.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по миру. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-19 главным образом поражает легкие.

Многие страны ввели меры предосторожности. Россия, например, приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая. А власти Украины на три недели ввели карантин в связи со вспышкой вируса и временно закрыли 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе.