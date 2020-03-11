Мать троих детей боксера Мейвезера нашли мертвой в США

Вашингтон, 11 марта. Мать троих детей известного американского боксера Флойда Мейвезера нашли мертвой в собственной машине в США, пишет издание TMZ.

Автомобиль, в которой нашли актрису Джози Харрис, находился на территории дома. По данным СМИ, звонок об обнаружении тела поступил вечером.

Причина смерти не сообщается, но полиция пока исключает убийство. Издание утверждает, что отношения Мейвезера и Харрис были нестабильны.

Пара встречалась с 1995 по 2010 годы, в этих отношениях у Харрис родилось трое детей. Флойд и Джози нередко скандалили, один из таких конфликтов закончился избиением актрисы на глаза у детей.

Боксера осудили, он провел два месяца в тюрьме. Мейвезер так и не признал свою вину, заявив, что у Джози были проблемы с наркотиками, и он пытался ее остановить.

В 2015 году спортсмен объявил о завершении карьеры, он одержал 50 побед и ни одного поражения. Мейвезер покинул ринг непобежденным.

Однако в августе 2017 года Мейвезер вышел на профессиональный ринг против бойца ММА Коннора Макгрегора, заявившего, что побъет американца. Встреча завершилась в 10-м раунде — Мейвезер отправил ирландца в нокаут.

Сейчас американец занимается наставничеством, он тренирует Джервонту Дэвиса. Боксер переходит в легкую весовую категорию, чтобы выйти на ринг против Василия Ломаченко.