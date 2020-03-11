Сервисы доставки «Яндекса» предложили оставлять заказы у дверей из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Курьеры известных сервисов доставки «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» могут по просьбе клиентов оставлять заказы возле двери в связи со вспышкой коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«В дополнение к тем мерам, которые мы разработали, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, мы решили напомнить пользователям о возможности доставки заказа до двери квартиры. В «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» нет наличного расчета, все заказы заранее оплачены картой, поэтому курьерам и пользователям необязательно встречаться лично», — цитирует представителя сервиса новостное агентство «Москва».

По его словам, если пользователь не хочет взаимодействовать с курьером, ему достаточно попросить того аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону.

Сотрудник сервиса также рассказал, что всем курьерам были даны дополнительные рекомендации по защите от вируса. Им посоветовали чаще мыть руки с мылом, воздерживаться от рукопожатий, пользоваться антисептическими гелями, которые бесплатно доступны в офисах служб доставки, и обращаться к врачам в случае любых признаков ухудшения здоровья.

Кроме того, курьеры вправе отказываться от заказов в инфекционные больницы.

По состоянию на 11 марта количество больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 114 476 тысяч человек, из них 80 778 носителей инфекции являются жителями Китая. Скончались от болезни уже более 4 тысяч, передает «ФедералПресс». На территории России известно о 20 случаях заражения.