Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом

Москва, 11 марта. Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — подчеркнул министр.

Чапутович подчеркнул, что не разделяет точку зрения ряда польских политиков, которые обвинили Советский Союз в развязывании войны наравне с Гитлером. Но тут же (видимо, чтобы не отходить от риторики руководства страны) уточнил, что СССР в определенной мере ответственен за нападение Германии на Польшу.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши», — заявил он в интервью РБК.

По словам Чапутовича, для поляков «эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает». Так, согласно версии главы польского МИДа, в 1939 году сначала Германия, а потом якобы СССР напали на Польшу, после чего началась Вторая мировая война.

Власти Польши не устают делать громкие и абсолютно противоречащие историческим фактам заявления о войне, пытаясь принижать роль Советского Союза в победу над фашизмом, либо доходят до того, что обвиняют СССР в развязывании войны. Более того, в начале года заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Россия должна выплатить Польше военные репарации, потому что Варшава имеет на них «безоговорочное право».

В России убеждены, что подобные заявления Польши демонстрируют только одно: победу идеологии над правдой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал попытки польских властей сделать из СССР виновников начала войны неприемлемыми и бесперспективными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что настоящие виновники войны были названы на Нюрнбергском трибунале, а Варшава «заигралась».