Владелец погибших в «Шереметьево» кошек отказался от компенсации «Аэрофлота»

Москва, 11 марта. Владелец погибших в аэропорту «Шереметьево» кошек Михаил Чумаченко заявил, что не намерен получать денежные компенсации от «Аэрофлота». Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя сообщение о том, что авиакомпания намерена перечислить ему три тысячи рублей в качестве компенсации. В такую сумму были оценены контейнеры, в которых находились погибшие животные.

«Аэрофлот» не принес мне ни единого извинения. Я могу наплевать на любую компенсацию. Все, что бы я от них ни получил, я все равно намеревался перечислить в благотворительный фонд. Я абсолютно не собираюсь получать от них никаких компенсаций такого рода», — гневно сказал Чумаченко.

Теперь сложившуюся ситуацию должны будут разрешить российские и международные суды, полагает владелец кошек.

Его крайне беспокоит безнаказанное положение животных в России и то, что 245-я статья Уголовного кодекса РФ не работает.

«Я с этим буду бороться не только своими силами. Вокруг моей истории образовался очень дружный коллектив юристов, зоозащитников, заводчиков животных, мировых кинологических и фелинологических организаций. Теперь этот сюжет ввиду отсутствия извинений со стороны «Аэрофлота» и признания им вины перейдет на совсем другой уровень», — уверен Чумаченко.

Ранее Чумаченко призвал применить против грузчиков, по вине которых погибли его кошки, меры уголовного наказания.

В конце января в аэропорту «Шереметьево» погибли две кошки пассажира «Аэрофлота» Максима Чумаченко. Контейнеры с животными были повреждены в ходе транспортировки, и животные получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна кошка получила обморожение лап.