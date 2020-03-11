Либеральные СМИ активно включились в обсуждение рекламной кампании ЦИК, направленной на поддержку мероприятий в ходе голосования по поправкам в конституцию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Такие издания, как «Дождь», «Коммерсант» и TJ открыто говорят о том, что почти 36 миллионов рублей были потрачены исключительно на разработку логотипа и слогана этой кампании, вероятно, намекая на нецелевое расходование бюджетных средств.

Однако на самом деле 35,9 миллионов рублей — это стоимость всей рекламной кампании, а не только цена разработки логотипа и слогана. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, эта сумма также покрывает создание рекламных роликов, множества наружных баннеров и других разъяснительных материалов.

К съемке роликов планируется привлечь лидеров общественного мнения, которые расскажут, почему важно прийти и проголосовать. В одном из таких роликов снялся актер Сергей Безруков. Кроме того, будет разработано девять аудиороликов для размещения на радио.

Таким образом, основные средства были потрачены именно на это, а вовсе не на разработку одного лишь логотипа, как это пытаются выставить либеральные медиа. По всей видимости, в своих материалах они преследуют лишь одну цель — ввести в заблуждение читателя и предать негативный окрас действиям ЦИК.