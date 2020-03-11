Президент Литвы предостерег НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

Вильнюс, 11 марта. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пассивное поведение Запада «подогревает агрессию» России.

Президент Литвы принял участие в заседании министров иностранных дел «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, где выступил с речью, большая часть которой была посвящена России.

Науседа предостерег НАТО от изменения своего политического курса в отношениях с Россией, отметив, что включение Москвы в единое геополитическое пространство станет большой «стратегической ошибкой».

«Приглашение России стать частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой», — заявил Науседа.

Он также добавил, что Россия якобы остается главной угрозой для НАТО, так как «Москва пытается разрушить устоявшийся мировой порядок».

«Давайте не будем питать никаких иллюзий по этому поводу», — подчеркнул президент Литвы.

Стоит отметить, что НАТО продолжает наращивать военный контингент у границ России. При этом власти государств Балтийского региона регулярно наращивают оборонные расходы, а также призывают НАТО увеличить присутствие военных альянса в регионе, обосновывая это растущей «российской угрозой».

Москва неоднократно указывала, что расширение НАТО в сторону российских границ ведет к переформатированию европейской архитектуры безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, укрепление военного потенциала НАТО у границ РФ представляет угрозу безопасности в Европе. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что действия НАТО у границ РФ направлены на подрыв «военного паритета», который формировался десятилетиями.