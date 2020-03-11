Дробыш рассказал, когда выйдет его совместная с Наргиз песня

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что заключил со своей новой подопечной — певицей Наргиз (Закировой) — контракт на несколько лет. И он назвал этот союз «серьезным решением».

Заслуженный артист России в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, рассказал, что премьера совместной песни состоится уже совсем скоро. При этом он еще не знает — какой именно.

«Вы знаете, мы вот сегодня провели весь день в студии, — засвидетельствовал Дробыш. — И я думаю, что мы уже на следующей неделе выпустим нашу первую песню. Думаю, что надо не откладывать, потому что все-таки певец живет не разговорами, а песнями».

По словам собеседника ФАН, ему кажется, что просто нужно выпускать песню и забыть обо всех разговорах, которые были раньше. Судя по всему, он имеет в виду скандальный уход Наргиз от предыдущего продюсера Максима Фадеева.

«Самое главное — творчество и то, что мы можем спокойно работать. И еще я знаю, что на меня никто не обижается, и все вопросы как бы закрыты, — отметил Дробыш. — Это очень приятно».

Насчет песни, которую планируется на следующей неделе представить на суд музыкальной, и не только, общественности, продюсер ничего конкретного сказать не смог.

«Во-первых, я еще не знаю, какую [именно] песню мы выпустим, — признался он.— Мы сейчас сразу начали делать несколько песен, вот и посмотрим, какая из них [в итоге] выйдет. Поэтому я просто боюсь что-то сказать раньше времени. Но то, что они выйдут очень быстро, это несомненно!»

Собеседник ФАН также заявил, что, как и полагается, между двумя сторонами был заключен контракт. Но его основные условия по понятным причинам композитор предпочел оставить в секрете.

«Заключили на несколько лет, думаю, не имеет смысла [говорить] точно, — отметил заслуженный артист РФ. — Он не короткий. И это серьезное решение».

Ранее стало известно, что узбекистанская и российская певица Наргиз Закирова (или просто Наргиз), не так давно с громким скандалом ушедшая от продюсера Максима Фадеева, теперь будет работать под крылом Виктора Дробыша.