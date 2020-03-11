Рыбак из «вирусного» ролика «Нормально» похудел на 100 килограммов

Москва, 11 марта. Россиянин по имени Сергей прославился после появления в Интернете ролика «Нормально». Мужчина страдал лишним весом, но ему удалось вернуться в форму.

Видео было снято в 2014 году и стало «вирусным». На кадрах полный рыбак лежит на льду и почти не шевелится.

«Бать, тебе нормально? нормально все?» — спрашивает молодой человек. «Нормально», — хрипит Сергей в ответ. «Рыбачишь? Клюет хоть?» — продолжает расспросы автор ролика.

Человека, ставшего мемом, даже приглашали на телевидение.

На тот момент бывший бодибилдер весил около 200 килограм. Но после смерти матери и супруги Сергей взял себя в руки и сбросил лишний вес. Он завел собаку, начал больше двигаться.

На работе Сергей стал брать больше смен и разработал особую методику физических упражнений, пишут «Хорошие новости».

«Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц», — рассказал Сергей, как ему удалось сбросить вес.

В первый год он похудел до 150 кг, а во второй год его вес составил 97 кг. По словам Сергея, он отказался от такси, начал много ходить пешком.

Знакомые иногда просят мужчину сказать его коронную фразу. Сергей со смущением повторяет «нормально, нормально», но уже без былого задора.