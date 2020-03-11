Таиланд ужесточил въезд в страну для туристов. События дня. ФАН-ТВ

Пять лет тюрьмы за нарушение на выборах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах по поправкам в Конституцию. Согласно документу, наказание предусматривают штрафы до 1 млн рублей, общественные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Речь идет о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, а также о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснял депутат Павел Крашенинников.
Кстати, сегодня Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию. За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поправки — один из важнейших вопросов в новейшей истории России.
«Нужно понимать, что за прошедшие с момента принятия Конституции годы страна накопила колоссальный опыт, проделала значительный путь. Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Если граждане проголосуют за изменения, то президент России издаст указ о внесении поправок, а также укажет дату их вступления в силу. Новая редакция основного закона страны будет официально опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования. Оно состоится 22 апреля.
Путин встретился с инвесторами
Президент России Владимир Путин встретился с крупными инвесторами. Сама встреча планировалась до того, как начались турбулентные события на энергетических, фондовых и валютных рынках. Но у Центрального банка и правительства достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность.
«Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», — заявил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что беседа будет более интересной. Владимир Путин отметил, что государство будет создавать условия для работы инвесторов, избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур. А также добавил, что они совершают важный вклад в российскую экономику.
«Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, а именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы, и это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики», — поблагодарил инвесторов глава государства.
Затем Владимир Путин предал слово председателю правительства Михаилу Мишустину. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас важно создать в России условия, необходимые для инвесторов, и сформировать рынок.
«Очень важно, на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, которые гарантируют безопасность инвестиций в России. И уверен, что те меры, которые будут прописаны в законопроекте, помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес планы, и, в целом, укрепить интерес к работе в России», — отметил премьер.
Таиланд ужесточил въезд для туристов
Таиланд ужесточил правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны. Все это сделано чтобы ограничить распространение коронавируса. Теперь визу по прибытии не смогут оформить туристы из 19 стран. Также Таиланд планирует отменить ранее установленный «безвизовый режим» для граждан Южной Кореи, Италии и Гонконга. Все дело в том, что ранее граждане этих стран могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии. Теперь для путешествия им понадобится заранее обращаться в посольство. Что касается туристов из России, то их нововведение не коснулось. Наши соотечественники могут получить визу по прибытии в страну и находится там до 30 дней. По последним данным, коронавирусом заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще около 4,2 тысячи умерли. Напомним, вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира. В России наименьшее число заразившихся, но для профилактики распространения вируса власти Москвы ограничили проведение массовых мероприятий.