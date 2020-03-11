Таиланд ужесточил въезд в страну для туристов. События дня. ФАН-ТВ

Пять лет тюрьмы за нарушение на выборах Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах по поправкам в Конституцию. Согласно документу, наказание предусматривают штрафы до 1 млн рублей, общественные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Речь идет о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, а также о незаконных манипуляциях с бюллетенями. «Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснял депутат Павел Крашенинников. Кстати, сегодня Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию. За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поправки — один из важнейших вопросов в новейшей истории России. «Нужно понимать, что за прошедшие с момента принятия Конституции годы страна накопила колоссальный опыт, проделала значительный путь. Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Если граждане проголосуют за изменения, то президент России издаст указ о внесении поправок, а также укажет дату их вступления в силу. Новая редакция основного закона страны будет официально опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования. Оно состоится 22 апреля.

Путин встретился с инвесторами Президент России Владимир Путин встретился с крупными инвесторами. Сама встреча планировалась до того, как начались турбулентные события на энергетических, фондовых и валютных рынках. Но у Центрального банка и правительства достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность. «Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», — заявил российский лидер. Глава государства подчеркнул, что беседа будет более интересной. Владимир Путин отметил, что государство будет создавать условия для работы инвесторов, избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур. А также добавил, что они совершают важный вклад в российскую экономику. «Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, а именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы, и это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики», — поблагодарил инвесторов глава государства. Затем Владимир Путин предал слово председателю правительства Михаилу Мишустину. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас важно создать в России условия, необходимые для инвесторов, и сформировать рынок. «Очень важно, на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, которые гарантируют безопасность инвестиций в России. И уверен, что те меры, которые будут прописаны в законопроекте, помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес планы, и, в целом, укрепить интерес к работе в России», — отметил премьер.