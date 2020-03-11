В Госдуме назвали пригрозившего ударом по Донбассу Зеленского военным преступником

Киев собирается нанести военный удар по республикам Донбасса 9 мая. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Удар по Донбассу

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уполномочены открывать огонь по позициям «противника» на территории Донбасса. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

11 марта украинский лидер прибыл в здание генерального штаба ВСУ, где представил нового министра обороны Андрея Тарана.

«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так! Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора», — заявил Зеленский.

«Военный преступник»

Как отметил Виктор Водолацкий, до выборов Зеленский говорил с избирателями в том формате, который нужен был в первую очередь самому избирателю. Уже после своей победы он стал говорить в том формате, который нужен его западным кураторам.

«Мы слышим его заявления о возвращении Крыма — субъекта Российской Федерации, видим агрессию по отношению к юго-востоку. Мы видим продолжение постоянных обстрелов, убийство мирного населения [в Донбассе]. Он повторяет путь [бывшего президента Украины] Петра Порошенко. Зеленский такой же военный преступник, как и Порошенко, который убивал собственный народ», — заявил Водолацкий в комментарии ФАН.

По мнению депутата, для того чтобы завершить ту задачу, которая перед Зеленским была поставлена, необходимо усиливать эскалацию на территории Донбасса. Делается это для того, чтобы потом говорить о невыполнении другой стороной Минских соглашений. Водолацкий уверен, что Зеленский рано или поздно подойдет к тому, что в Донбассе начнутся открытые боестолкновения ВСУ с ДНР и ЛНР.

«Заявления, которые делает Зеленский, говорят о том, что в ближайшее время он начнет в Донбассе «силовой сценарий». После развода сил и средств в трех точках ВСУ и нацбатальоны снова вернулись на исходные позиции. Сегодня усиливается украинская группировка. Офицеры среднего звена прошли подготовку НАТО. И, естественно, Зеленский хочет, скорее всего, ко Дню Победы сделать «подарок» жителям Донбасса — начать наступление по всему участку разделения ВСУ и сил обороны республик Донбасса», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, Зеленский не имеет собственного мнения, не отвечает за свои поступки и действия. Депутат уверен, что украинский президент на саммите «нормандской четверки» изначально знал, что не будет выполнять никаких соглашений. У Украины сегодня другая задача, уверен политик.

«Задача Украины — быть постоянным раздражителем в Восточной Европе и быть жупелом по отношению к Российской Федерации. Если бы все было по-другому, он давно бы уже прекратил обстрел мирного населения, отвел ВСУ и начал переговоры с лидерами ДНР и ЛНР о том, как перейти к мирному сосуществованию на территории Украины. Если этого не происходит, значит, у него в голове другая задача — не соглашаться ни на какие уступки, не выполнять Минские соглашения», — заключил Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.