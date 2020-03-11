Поддерживаемый спонсорами Навальный и его ФБК упорно нарушают закон об иноагентах

Москва, 11 марта. «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального продолжает игнорировать требования российского законодательства. Сам блогер упорно «напрашивается» на новые штрафы, опровергая тем самым утверждения о «нехватке денег».

Фонд Навального не выполняет свое обязательство в рамках закона о некоммерческих организациях, исполняющих функцию иностранного агента. Информационный интернет-портал «Левиафан» — собственное СМИ ФБК — работает без соответствующей маркировки.

На сайте, кроме новостных заметок, есть не только актуальная информация о работе организации Навального, но и ссылка на страницу, где можно оформить денежный перевод или так называемые «донаты» в адрес ФБК. При том, что блогер активно «напрашивается» на новые штрафы, давая понять — в деньгах не нуждается ни он сам, ни его организация, отмечает Nation News.

Еще 5 марта Симоновский суд Москвы оштрафовал ФБК на 500 тысяч рублей. Поводом стало отсутствие маркировки на странице фонда в Instagram. По всей видимости, за этим решением последует штраф на 300-500 тысяч рублей уже из-за сайта «Левиафан».

Судя по тому, что Навальный пользуется финансовой поддержкой западных спонсоров, ему не составит труда выплатить очередную крупную сумму и продолжить нарушать закон.

Напомним, что в отношении ФБК и его сотрудников Следственный комитет РФ в прошлом году возбудил уголовное дело из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для ее отмывания они через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.