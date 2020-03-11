Ополченцу Щербаку снова грозит экстрадиция в Казахстан

В Депортационном центре Челябинска находится Евгений Щербак — бывший ополченец с казахстанским гражданством. Ему грозит выдача на родину и длительное тюремное заключение, потому что Казахстан счел защиту народа Донбасса преступлением и объявил ополченца в международный розыск. На защиту молодого человека встали самые разные общественные и политические силы. Об этом — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Напомним, шесть лет назад, в 2014 году, со всего мира в Новороссию ехали добровольцы. Идея Русского мира, сопротивление нацистскому Киеву — вот причины, по которым люди бросали налаженную жизнь, престижную работу, бизнес, и ехали на войну.

Чаще всего отправлялись на фронт Донбасса добровольцы из России и регионов Украины, контролируемых Киевом. Но были среди них и граждане Казахстана. Страны, которая наравне с Белоруссией считает тех, кто воевал за свободу народа Донбасса, преступниками.

Евгений Щербак находился на фронте в Донбассе в 2014 году, в самое сложное и опасное время. Он воевал в Донецкой Народной Республике, в легендарном подразделении «Спарта». А на родине тем временем на него было заведено уголовное дело за участие в боевых действиях в Новороссии. Ему грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. И вернуться домой он не может.

Щербак, как и многие другие бывшие ополченцы, находится в России. Под постоянной угрозой депортации. К сожалению, в современном российском законодательстве нет механизма, который бы защитил тех, кто, если называть вещи своими именами, рисковал жизнью и здоровьем за исторические, цивилизационные интересы Большой России. Украина, Казахстан, Белоруссия — в этих странах ополченцев ждем тюрьма и «общение» с местными спецслужбами.

Кто-то находится в розыске, многие оказываются под угрозой выдачи на родину из-за нарушения миграционного законодательства РФ. К сожалению, правовое поле РФ пока не «видит» разницы между обычным работягой-гастарбайтером и ополченцем, которому просто некуда возвращаться… Закон страны пребывания, безусловно, нужно уважать, но слишком уж несопоставимо нарушение и следующее за ним наказание.

В сентябре 2018 года российское правосудие едва не выдало Щербака в Казахстан после случайной проверки документов. Оказалось, что он в международном розыске. Тогда усилиями общественности удалось остановить выдачу.

Сейчас ситуация повторяется снова. Еще в декабре, при аналогичных обстоятельствах, Евгений был задержан в Челябинске и помещен в местный Депортационный центр. 10 марта судебные приставы, прибывшие в Центр, едва не начали процедуру депортации защитника Донбасса. И снова этого удалось избежать лишь усилиями общественности. Впереди — суд. При этом у Щербака уже, опять же, усилиями многих общественников, есть разрешение на временное проживание в РФ.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный ополченец, гражданин Латвии Айо Бенес, сам недавно оказавшийся в такой же ситуации, рассказал, что в судьбе Евгения Щербака уже участвуют депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Сергей Шаргунов сделал экстренный запрос главе МВД России и генеральному прокурору, потребовав оставить в покое товарища Щербака, — сообщил Бенес. — Как мне сказал товарищ Шербак, к нему в депортационный центр пришел полицейский и заявил, что принята его апелляция по поводу депортации и его заключения в депортационном центре. Ответ будет через полторы-две недели…»

Сергей Шаргунов в беседе с ФАН заявил, что выдача ополченца на расправу в Казахстан будет бесчеловечным деянием.

Судьбой Щербака и других защитников Новороссии также занимается Союз добровольцев Донбасса. На счету Союза — сотни спасенных жизней.

«СДД внимательно отслеживает все случаи попыток депортации либо экстрадиции лиц, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса. Проблема в том, что многие наши добровольцы нередко нарушают законодательство РФ в сфере режима пребывания на территории России. В связи с чем мы зачастую сталкиваемся именно с депортационными вопросами. То есть человек нарушил режим пребывания, а по законодательству нет возможности ограничиться штрафом и самодепортацией. В законе четко написано — штраф и выдворение. Мы занимаемся такими вопросами, которых на сегодняшний день уже более 700 с начала работы Союза. Пока никого из ополченцев на Украину не выдали. По экстрадиции ситуация намного сложнее», — поделилась с ФАН пресс-секретарь СДД Мария Коледа.

По словам главы Союза Александра Бородая, в ситуации, когда речь идет о нарушении миграционного законодательства, а это — большинство случаев, проблему удается решить.

«Естественно, мы эти проблемы решаем. Нам доступны связи и возможности, которые позволяют наших людей все-таки отправлять не на Украину, а в Донецкую и Луганскую народные республики», — отметил он.

Также СДД работает со случаями, когда ополченцам грозит выдача по запросу по линии Интерпола в связи с участием в боевых действиях в Донбассе.

«Да, такое бывает — обвинение в совершении уголовных преступлений. Напоминаю, что Интерпол принимает к производству только те дела, которые имеют хотя бы какую-то доказательную базу и когда человек обвиняется в совершении именно уголовного преступления. Такие дела случаются не так часто. В таких ситуациях материалы дела могут быть и сфальсифицированы. Поэтому мы работаем над тем, чтобы этих людей не отдавать на Украину. Пока таких случаев [выдачи по запросам] и не было», — рассказал Бородай.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за судьбой Евгения Щербака. Нет никаких сомнений, что проблема должна решаться системно, на уровне законодательства.