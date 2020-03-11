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Украина закрыла большинство КПП на границе из-за коронавируса

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Украина закрыла большинство КПП на границе из-за коронавирусаКиев, 11 марта. Украина из-за угрозы коронавируса временно закрывает 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Закрыть совсем все пункты пропуска на юго-востоке Украины мы не можем, но усиленные меры там приняты. Некоторые из КПП закрыты», — сказал он на брифинге в Москве.

Шмыгаль подчеркнул, что на всех работающих КПП введен усиленный контроль за прибывающими гражданами, специалисты проводят температурный скрининг. 

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Инфекции было присвоено официальное название COVID-19. Он начал быстро распространяться за пределы материкового Китая. 

Власти других стран, в том числе и Украины, предприняли меры по эвакуации своих граждан из эпицентра нового вируса. Эвакуированных украинцев доставили в пансионат в Полтавской области, чтобы они прошли 14-дневный карантин. Это вызвало недовольство со стороны местных жителей, они боялись заражения, поэтому забрасывали автобусы со своими соотечественниками камнями. Их опасения были беспочвенны: никто из эвакуированных не был заражен коронавирусом.  Коронавирус проник на Украину по безвизу: им заразился путешествовавший по Италии житель Черновцов. 

По последним данным, новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, но большинство пациентов выздоровели.
 

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