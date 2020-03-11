Поклонская рассказала новые подробности своего развода с Соловьевым

Москва, 11 марта.Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что время развода с супругом стало одним из наиболее сложных периодов в ее жизни.

В августе 2018 году Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Однако брак продержался немногим более года, и в сентябре 2019-го супруги сообщили о предстоящем разводе.

Период разрыва отношений депутат назвала самым трудным для себя наряду с событиями 2014 года в Крыму. По ее словам, тогда она поняла, что вышла замуж не за того человека, и в результате вовсе разочаровалась в любых отношениях с мужчинами.

«Именно в честных, добрых отношениях. Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, и ты понимаешь. Блин. Но ведь ты могла это все увидеть раньше. Но ты же позволила реализовать себя до конца, показать свое лицо и только потом сказала «хватит». Себя ругаешь. Ну почему ты даешь возможность. Надо сразу говорить», — рассказала она новые подробности развода в интервью RT.

Поклонская ранее высказывалась о расставании с Соловьевым, но ее прежние комментарии не отражали эмоциональных переживаний, а содержали лишь факты о бракоразводном процессе.

Так, в сентябре прошлого года она сообщила, что решение суда о разводе было принято по ее исковому заявлению, и отметила, что между ней и бывшим возлюбленным нет имущественных споров. Кроме того, Поклонская добавила, что не хотела бы говорить о причинах развода и опровергла слухи о том, что на расставание якобы мог повлиять настоятель Среднеуральского монастыря.