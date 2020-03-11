Смертные приговоры, подписанные главарем террористов, найдены в Алеппо — видео ФАН

Алеппо, 11 марта. Сирийская арабская армия продолжает зачистку территорий на западе провинции Алеппо. В районе населенных пунктов Кафр-Наха, Увайджил и Анджара были обнаружены склады и цеха для изготовления оружия, а также штабы, где сохранились брошенные при отступлении документы боевиков.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный источник в Алеппо, в ходе зачистки было обнаружено, что террористы приспособили под склады вооружения несколько жилых домов, выселив их жителей.

Источник ФАН рассказал, что производственных цехах боевиков в городе Кафр-Наха производились ракеты и снаряды различных типов. Было обнаружено большое количество пороха и взрывчатки, из которой изготавливались снаряды для самодельных «баллонометов», которые использовали боевики.

В районе Анджары в штабе террористов было обнаружено снаряжение сотрудников псевдогуманитарной группировки «Белые каски», а также личные документы, которые использовали террористы.

Как оказалось, при отступлении террористы бросили много важных документов, которые попали в руки сирийской разведки и военной полиции. В частности, в штабе в Анджаре были найдены смертные приговоры в отношении местных жителей, подписанные известным «эмиром» — полевым командиром боевиков Абдуллой аль-Мухайсини.

Также в районе Анджары части САА обнаружили штаб-квартиру террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и комнату, в которой работал главарь террористов Абу Мухаммед аль-Джулани.

Напомним, правительственные войска начали масштабную операцию на западе Алеппо в середине январе, после того как террористы несколько раз обстреляли жилые районы мегаполиса. В ходе успешной операции при поддержке ВКС РФ сирийская армия освободила автостраду М5 и значительную часть провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.