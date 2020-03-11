Американская журналистка опубликовала данные о переброске сирийских боевиков в Ливию

Журналистка Линдси Снелл опубликовала новые подробности сотрудничества турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с боевиками из Сирии. Османский султан перебрасывает экстремистов из отделения запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 в Ливию, чтобы поддерживать так называемое Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем.

Террористы-беглецы из Сирии

Боевики из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ранее — запрещенная в РФ «Фронт ан-Нусра») после сокрушительных поражений бегут из сирийских провинций Идлиб и Аллепо в Ливию. Помощником в их транспортировке выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер восточной страны давно замешан в помощи террористам, с которыми борется лишь на словах. Об этом накануне рассказала американская журналистка каналу «8NEWS 21», пишет AnfArabic.

По словам сотрудницы СМИ, в ее распоряжении есть фотографии группы наемников в составе 175 человек, направленных из Сирии в столицу Ливии. У нее есть сведения, что еще 360 экстремистов должны прибыть в Триполи в ближайшие дни. Эти бойцы должны пополнить ряды вооруженных группировок, которые понесли потери, когда пытались атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Антиливийский сговор

Линдси Снелл сообщила, что помощь Эрдогана в Ливии оплачивает Правительство национального согласия. Сюда входит и компенсация расходов на сирийских наемников. При этом сами боевики отправляются в Ливию от безысходности, потому что в Сирии они терпят поражения, отмечает журналистка. Впрочем, за их кровавую работу полагается и зарплата. И если раньше сообщалось, что услуги бойцов, воюющих на стороне бандформирований, оплачиваются в размере 2 000 долларов США в месяц, то сейчас говорится о сумме, доходящей до 3 000 долл.

В Ливии многие террористы пытаются начать новую жизнь, сообщила корреспондентка. Молодое же поколение прибыло в Ливию по другой причине. Их заманили ложью о том, что на территории они будут воевать с российскими военными, и они этому поверили, отмечает Линдси.

Как сообщалось ранее, сирийские боевики не получали свою зарплату, если отказывались ехать в Ливию. Таким образом Анкара не стала платить боевикам из группировки «Файлак аль-Маджд». Она входит в 3-й корпус «Сирийской национальной армии». Это связано с тем, что полевые командиры бандформирования не захотели отправлять своих бойцов в Триполи.

Беспредел сирийских боевиков в Ливии

Прибывшие из Сирии наемники творят беспредел в Триполи. Экстремисты не только воюют против солдат Ливийской национальной армии. Они также нападают на мирных граждан. В этом году стало известно о ряде происшествий, когда экстремисты врывались в дома местных жителей и забирали чужое имущество. Один из случаев был зафиксирован на видео. На записи боевики избивали голого мужчину. Они заставили пострадавшего просить у своего отца выкупить его.

Помимо этого, сирийские боевики вместе с бандформированиями ПНС и турецкими военными обстреливают жилые кварталы. Наемники также участвуют в провокациях, надеясь на прекращение режима тишины.

По последним данным Сирийского центра мониторинга прав человека, в Ливии находятся 6 650 протурецких наемников. При этом в планах Реджепа Тайипа Эрдогана вывезти из Идлиба 16 000 террористов, чтобы перебросить их в ливийскую столицу. Этим экстремистам президент Турции пообещал впоследствии выдать турецкие паспорта, чтобы их перестали обвинять в терроризме.

1 Организация запрещена на территории РФ.