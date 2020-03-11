«Аэрофлот» отменил полеты в ряд городов Европы из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Российский «Аэрофлот» с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в некоторые города Испании, Франции, Германии и Италии, сообщил перевозчик.

Речь идет об отмене полетов в испанские Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку. Прекращается сообщение с французскими городами — Марселем, Лионом и Ниццей, немецкими — Дрезденом, Дюссельдорфом, Гамбургом, Ганновером и Штутгартом.

Самолеты «Аэрофлота» временно не будут летать в итальянские города — Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью. Компания «Россия» также закрывает перелеты из Москвы и Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. Пассажирам с билетами на отмененные рейсы полностью вернут стоимость поездки.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что пассажирам вернут стоимость билетов в Италию и Израиль при оформлении вынужденного возврата. Также перевозчик предложил поменять даты вылета до 31 декабря.

Напомним, что власти Италии объявили карантин по коронавирусу по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что будет оставаться дома в течение двух недель.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 20 человек, большинство из них приехали из Италии. В Германии и Израиле ситуация с коронавирусом тоже неблагополучная.