Стало известно, что Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Нью-Йорк, 11 марта. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн предлагал убить актрису Дженнифер Энистон.

На очередном заседании Верховного суда Манхэттена была обнародована переписка Вайнштейна с помощниками. В 2017 году к представителям продюсера обратился журналист, который хотел получить комментарий от Вайнштейн о его возможных домогательствах к актрисе.

«Джен Энистон должна быть убита», — написал Вайнштейн своему помощнику.

При этом представители Дженнифер Энистон заявили, что актриса не выдвигала обвинений против продюсера, так как не подвергалась домогательствам с его стороны.

«Дженнифер не подвергалась харассменту или преследованиям со стороны Харви. Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы даже прикоснуться», — сообщил представитель Энистон.

Стоит отметить, что Вайнштейна обвинили в домогательствах и насилии актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и еще более 80 женщин. Впервые информация о том, что кинопродюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, появилась в октябре 2017 года.

В результате скандала Вайнштейн был уволен из собственной компании, его исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Адвокат Вайнштейна называл обвинения в адрес Вайнштейна невероятными и абсурдными.

11 марта суд в Нью-Йорке признал виновным Харви Вайнштейна в сексуальном насилии первой степени и изнасиловании третьей степени, приговорив продюсера к 23 годам лишения свободы.