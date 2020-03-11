 Демократическая партия США оказалась на грани развала из-за манипуляций на праймериз

Согласно предварительным итогам шестого по счету этапа праймериз Демократической партии США, прошедшего 10 марта, Джо Байден одержал победу в четырех из шести штатов, где состоялось голосование. Он объявлен победителем в Мичигане, Миссури, Миссисипи и Айдахо. Результаты праймериз в Вашингтоне и Северной Дакоте окончательно не объявлены.

Официальные американские СМИ заблаговременно сообщили о безоговорочной и однозначной победе Байдена. Однако его политический соперник — сенатор-социалист Берни Сандерс — обвинил Демократическую партию в подавлении американских избирателей и манипуляции выборами. Сандерс высказал претензии чиновникам штата Мичиган, отвечающим за организацию избирательного процесса. Он обвинил их в создании искусственных очередей и умышленном затягивании голосования в районах, где проживает значительный процент избирателей 18-35 лет, среди которых огромное число сторонников Сандерса.

«Разочаровывает, что люди сегодня вынуждены стоять в длинных очередях в течение нескольких часов для того, чтобы проголосовать в Мичигане и по всей стране, — заявил Сандерс. — Люди не должны пропускать рабочий день, чтобы воспользоваться своим правом голоса. Это возмутительно! Избирательным чиновникам следует немедленно решить эти проблемы и, если потребуется, оставить избирательные участки открытыми сверх положенного срока».

Мичиган — самый крупный штат, который участвовал в голосовании 10 марта. Победа в нем дает кандидатам существенное преимущество над конкурентами. Сразу же после старта праймериз стали поступать тысячи жалоб на огромные очереди в городах Анн-Арбор, Ист-Лансинг и Каламазу, которые являются крупными студенческими центрами, поскольку в них расположено множество колледжей.

Социологические опросы и результаты голосования в предыдущих штатах показывают, что 90% американских либерально настроенных студентов готовы отдать свой голос за Сандерса. Поэтому чтобы снизить явку молодежи и затянуть процесс голосования, мичиганские чиновники-демократы решили назначать на один день и регистрацию избирателей, и само голосование, максимально сократив при этом число избирательных участков. Как результат — тысячи избирателей-студентов оказались в огромных очередях. По понятным причинам многие голосующие не выдержали многочасового ожидания и отправились на учебу, по домам или общежитиям. Напротив, в пригородах, где проживают возрастные избиратели, ничего подобного не происходило.

Аналогичная ситуация складывалась в Северной Дакоте. На два крупнейших города штата — Фарго (122 тысячи жителей) и Гранд-Форкс (53 тысячи жителей) было открыто всего по одному избирательному участку. Это привело к небывалым человеческим «пробкам» возле мест голосования в штате с населением всего в 760 тысяч человек. На избирательных участках многие жители Северной Дакоты, желающие проголосовать утром, удивлялись, обнаружив, что они закрыты до 11 часов.

«Массовое подавление избирателей происходит сегодня в Северной Дакоте, — пишет в Twitter сторонник Берни Сандерса под ником Rahhem (Typo King). — Только по одному избирательному участку в Фарго и Гранд-Форксе, двух крупнейших городах, в которых проживает много молодежи и меньшинств».

«Возмутительно! — поддерживает его другой пользователь под ником Independents for Bernie. — Насколько демократична «демократия», которая заставляет людей часами стоять в очередях, чтобы проголосовать? Истеблишмент не хочет демократии; он хочет иллюзии согласия народа на результат, который он уже заранее определил».

На фоне многочисленных сообщений о затягивании голосования и создании искусственных препон для волеизъявления граждан сторонниками Сандерса в Twitter стал распространяться хэштег #DemExit и призывы покинуть Демократическую партию США. Люди выражают свое искреннее негодование по поводу того, как проводятся демократические праймериз, и заявляют, что партия более не вызывает доверия.

Многие избиратели недоумевают, как кандидат Байден, который занял четвертое место в Айове, пятое — в Нью-Гемпшире и второе — в Неваде, вдруг оказался фаворитом президентской гонки среди демократов.

«Демократическая партия хочет, чтобы молодые люди, которые тонут в студенческих долгах, голосовали за человека, который сделал так, чтобы от этих долгов было невозможно избавиться», — пишет Алита ДэЛеон, сторонница Сандерса.

«Пришло время признать, что для Демократической партии победа над Трампом вторична по сравнению с победой над прогрессистами. Последние несколько недель ясно показали, что демократы пойдут на все, чтобы удержать власть. Их не волнует, насколько это делегитимизирует их партию», — считает Ник Брана.

«Предали не только Берни, — заявил еще один сторонник Сандерса. — Предали народ. Уоррен предала народ. Камала предала народ. Букер предал народ. Буттидджич предал народ. Все демократы предали народ. Мы не обязаны быть никому лояльными».

По многим признакам ситуация в либеральном лагере США выходит из-под контроля элит и расплатой за манипуляции на праймериз станет фактический распад Демпартии и отделение ее молодежного — наиболее активного — крыла, а без поддержки молодежи победа над действующим президентом Дональдом Трампом в ноябре 2020 года невозможна.