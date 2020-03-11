Спецпосланником ООН в Ливии назначен экс-глава МИД Алжира Рамтан Ламамра

Женева, 11 марта. Новым специальным посланником Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии назначен Рамтан Ламамра, ранее возглавлявший Министерство иностранных дел Алжира. Об этом в среду, 11 марта, сообщает AlHadath.

Должность спецпосланника ООН в Ливии до недавнего времени занимал Гасан Саламе, однако 2 марта он объявил о своей отставке. Саламе за два года своей работы так и не смог добиться того, для чего он был выбран — мирного урегулирования ливийского кризиса. Он не смог помешать военному вмешательству Турции в дела страны, «накачивающей» ее оружием и сирийскими боевиками. Гасан Саламе не добился и эффективных результатов при переговорах противоборствующих сторон. Многие эксперты отмечают, что причиной такой провальной работы спецпосланника стал тот факт, что он попытался продолжить начинания своего предшественника Бернардино Леона. Именно при нем образовалось так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое, как известно, напрямую сотрудничает с террористами.

Поняв, что прийти к миру в Ливии не удалось, Гасан Саламе подал в отставку. Председатель Ливийской академии передовых исследований Ареф Али Найед считает, что лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж должен последовать примеру Саламе и сложить свои полномочия.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец ранее заявлял, что новый спецпосланник ООН должен заставить Турцию уйти из Ливии.