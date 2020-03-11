Киев, 11 марта. Уголовная ответственность должна быть введена за упоминание о подаче воды в Крым, заявил «волонтер» АТО Сергей Шакун.

В Киеве провели круглый стол, на котором обсудили вопрос водоснабжения Крыма. Участники высказались более чем жестко, в очередной раз безосновательно объявив Россию «агрессором» и заявив о необходимости непоколебимой борьбы с ней.

Некоторые спикеры резко высказались о родственниках, которые проживают в Крыму и Донбассе.

«У меня живут на сегодняшний день на территории Крыма моя мама и мой сын. И поверьте мне: не екнет нигде, если мы им не дадим воду», — отрезала украинская активистка, участница Майдана Гайде Ризаева.

Бывший боевик АТО Александр Винничук выразил сожаление в связи с тем, что нельзя по примеру Крыма перекрыть воду республикам Донбасса. Он напомнил, что Мариуполь нельзя «напоить» в обход Донецкой Народной Республики.

«Считаю, что подача воды в Крым и упоминание о подаче воды в Крым – это есть преступление против Украины. <…> Должна быть уголовная ответственность для того, чтобы не накалялась ситуация внутри страны», – выразил свое желание Шакун.

Собеседников поддержал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

«Давать воду в Крым – это все равно что передавать продукты супруге, которую выкрал какой-то урод, вместо того, чтобы убить этого урода и вызволить жену», – заявил он.

Напомним, в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде. В 2014 году жители полуострова на народном референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. Украина не приняла такой исход и полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.